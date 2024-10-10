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Эти "тревожные звоночки" указывают на то, что любимый вам изменяет

10 октября 2024 08:36
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Как понять, что мужчина изменяет — признаки, на которые стоит обратить внимание
Девушка, которая подглядывает в телефон любимого. Фото: Pinterest
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Одними из главных "двигателей" здоровых отношений является доверие, любовь и преданность, но иногда бывает так, что один из этих моментов игнорируется. Если вы заметили, что поведение любимого в последнее время стало совсем другим, это может быть явным признаком измены.

Новини.LIVE рассказывает, как узнать об измене в отношениях.

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Резкая смена планов

Ваш партнер начал резко менять планы, не называя конкретной причины. К примеру, он говорит, что задерживается на работе. И все бы ничего, если бы эти слова были разовыми, но если вы заметили, что он постоянно проводит время где-нибудь, чтобы вне дома, вам стоит обратить на это внимание.

Изменение в отношениях
Мужчина, держащий руку другой девушки за спиной у любимой. Фото: Ьувшгь

Установка пароля на телефоне

Возлюбленный начал брать с собой повсюду телефон и установил пароль? Возможно, он просто боится, что вы можете что-то увидеть, что вам не стоит видеть, когда телефон будет лежать возле вас.

Повышенное внимание своему внешнему виду

В последнее время он начал проводить больше времени в ванной комнате, чаще брызгается духами и даже резко что-то изменил во внешности? Обратите внимание на такое поведение, ведь часто оно может быть именно тем "тревожным звоночком".

Влюбленная пара
Женщина, проверяющая телефон любимого. Фото: Freepik

Критика в вашу сторону

Внезапно ваш близкий человек начал критиковать вашу внешность, например, фигуру. При этом, ваша внешность ни капли не изменилась за это время. Будьте готовы, ведь в случае измены вы становитесь постоянным объектом для переоценки со стороны любимого.

Неожиданная щедрость

В последнее время вы начали замечать, что ваш партнер стал слишком щедрым, чего раньше не было. К примеру, он начал чаще дарить вам цветы или делать подарки без повода. Осторожно, ведь так он может пытаться искупить свою вину.

Напомним, мы писали о том, какое поведение девушки на первом свидании может отнять у парня желание продолжать отношения.

Раньше мы рассказывали о том, как можно построить счастливые отношения с любимым человеком.

Также мы сообщали о том, какие явные признаки указывают на нездоровые отношения.

психология отношения измена любовь поведение

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