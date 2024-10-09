Як покращити романтичні стосунки парі, яка довго у шлюбі — п'ять кроків

Пара готує разом сніданок на кухні. Фото: pexels.com

Навіть найщасливіший шлюб може постати перед певними труднощами після 10 років спільного життя. Часом парі буває складно підтримувати романтику, пристрасть та близькість у стосунках. Тому, щоб допомогти шлюбу розквітати та міцнішати, необхідно знати, на що звертати увагу і що варто робити частіше.

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Магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна в коментарі РБК-Україна розповіла про п'ять важливих кроків, які повернуть взаєморозуміння, романтику, вогонь та зроблять ваш шлюб ще міцнішим.

П'ять простих способів покращити стосунки після довгого спільного життя

1. Комунікація

Як наголошує психолог, партнери мають не тільки обговорювати проблеми та поточні побутові справи, а й ділитися своїми страхами, бажаннями, мріями. Важливо вміти слухати один одного, давати змогу висловити думку без осуду та висміювання. Щира розмова — ключ до здорових стосунків.

2. Підтримка інтересів одне одного

Щоб зберегти у стосунках взаємоповагу та емоційний зв'язок, цікавтеся, чим любить займатися ваш партнер у вільний час, яке у нього/у неї хобі.

Пара проводить час разом. Фото: google.com

3. Фізична близькість

Мова йде не тільки про сексуальне життя, це також обійми, поцілунки, тримання за руку, будь-який інший фізичний контакт та інтимність. Поцілунок перед роботою або після повернення додому, обійми на ніч точно допоможуть покращити стосунки.

4. Подяка та визнання

Наталія Гаріна зазначає, що навіть дрібниці мають велике значення у стосунках. Тож важливо помічати та дякувати партнерові за зусилля, навіть якщо це щось буденне. Такі прості слова як "дякую", "ти молодець", "ти найкращий/найкраща" тощо створюють позитивну атмосферу та допомагають зміцнювати стосунки на емоційному рівні.

Пара відпочиває разом вдома. Фото: depositphotos.com

5. Регулярне проведення часу разом

Час проведений разом — це важлива частина підтримки романтики. Спробуйте хоча б раз на місяць влаштовувати справжні побачення, займайтеся спільними проєктами, відпочивайте разом.

Також разом можна подивитися цікавий фільм. Можливо наша добірка романтичних фільмів про кохання якраз буде в пригоді.