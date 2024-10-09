Как улучшить романтические отношения паре, которая долго в браке — пять шагов

Пара готовит вместе завтрак на кухне. Фото: pexels.com

Даже самый счастливый брак может предстать перед определенными трудностями после 10 лет совместной жизни. Иногда паре бывает сложно поддерживать романтику, страсть и близость в отношениях. Поэтому, чтобы помочь браку расцветать и крепнуть, необходимо знать, на что обращать внимание и что делать чаще.

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Магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина в комментарии РБК-Украина рассказала о пяти важных шагах, которые вернут взаимопонимание, романтику, огонь и сделают ваш брак еще крепче.

Пять простых способов улучшить отношения после долгой совместной жизни

1. Коммуникация

Как отмечает психолог, партнеры должны не только обсуждать проблемы и текущие бытовые дела, но и делиться своими страхами, желаниями, мечтами. Важно уметь слушать друг друга, давать возможность высказать мнение без осуждения и высмеивания. Откровенный разговор — ключ к здоровым отношениям.

2. Поддержка интересов друг друга

Чтобы сохранить в отношениях взаимоуважение и эмоциональную связь, интересуйтесь чем любит заниматься ваш партнер в свободное время, какое у него/у нее хобби.

Пара проводит время вместе. Фото: google.com

3. Физическая близость

Речь идет не только о сексуальной жизни, это также объятия, поцелуи, держание за руку, любой другой физический контакт и интимность. Поцелуй перед работой или по возвращении домой, объятия на ночь точно помогут улучшить отношения.

4. Благодарность и признание

Наталья Гарина отмечает, что даже мелочи имеют большое значение в отношениях. Поэтому важно замечать и благодарить партнера за усилия, даже если это что-то обыденное. Такие простые слова как "спасибо", "ты молодец", "ты лучший/лучшая" и т.д. создают позитивную атмосферу и помогают укреплять отношения на эмоциональном уровне.

Пара отдыхает вместе дома. Фото: depositphotos.com

5. Регулярное времяпрепровождение вместе

Время, проведенное вместе — это важная часть поддержки романтики. Попытайтесь хотя бы раз в месяц устраивать настоящие свидания, занимайтесь совместными проектами, отдыхайте вместе.

Также вместе можно посмотреть интересное кино. Возможно, наша подборка романтических фильмов о любви как раз пригодится.