ТОП-3 найромантичніші фільми про справжнє кохання — що подивитися

Фрагмент з романтичної мелодрами "Опівнічне сонце". Фото: Pinterest

Зазвичай прийнято вважати, що романтичні фільми про кохання — це більше для дівчат і жінок, але ці картини точно варто подивитися абсолютно всім. Ми пропонуємо вам ТОП-3 найкращі мелодрами про справжнє кохання, які надихають.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найромантичніших фільмів.

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Найкращі мелодрами про справжнє кохання

За п'ять кроків до кохання (2019 рік)

Американська мелодрама режисера Джастіна Бальдоні розповідає про двох людей, які познайомилися в лікарні, де дізналися, що в них обох — фіброз, через який їм потрібно бути на відстані один від одного. З часом люди закохуються один в одного, але пам’ятають, що підходити один до одного не можна.

Проте, почуття сильного кохання загострюються, тому пара хоче торкнутися один одного. Партнери ще не знають, що один дотик може перевернути їхнє життя "догори ногами".

Фрагмент з американської мелодрами "За п'ять кроків до кохання". Фото: скриншот з YouTube

До зустрічі з тобою (2016 рік)

Романтичний фільм розповідає історію хлопця, який жив активним життям, доки не потрапив у серйозну ДТП. У результаті аварії у героя повністю паралізувало тіло, тому він не бачить сенсу далі жити. Одного разу його починає доглядати дівчина, яка повинна повернути йому бажання жити.

Хлопець бачить, як дівчина живе повноцінним життям, доки він перебуває у такому стані, тому між ними часто виникають сварки. Однак, після того, як дівчина бачить бажання хлопця покінчити життя самогубством, вона вирішує зробити його щасливим.

Кадр з романтичного фільму "До зустрічі з тобою". Фото: скриншот з YouTube

Опівнічне сонце (2018 рік)

Молодіжна романтична мелодрама розповідає про молоду дівчину Кеті, яка має рідкісну хворобу і не може довго бути на сонці. Героїні доводиться більшість часу сидіти вдома, але одного разу вона вийшла пограти на гітарі надворі, де зустріла хлопця, в якого закохалася.

Згодом між ними спалахує справжнє кохання, яке змусить їх разом пройти важкі випробування.

Фрагмент з мелодрами "Опівнічне сонце". Фото: скриншот з YouTube

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