ТОП-5 найцікавіших фільмів про маніяків і серійних вбивць — що подивитися

Кадр з американського кримінального трилеру "Збирач кісток". Фото: Blu-ray Authority

Найзахопливіші та найстрашніші фільми про серійних вбивць і маніяків, які тримують у напрузі від початку до кінця. ТОП-5 цікавих стрічок, які можуть неабияк полоскотати нерви моторошним сюжетом і поворотом подій.

Новини.LIVE ділиться підбіркою таких фільмів.

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Довгоніг (2024 рік)

Американський фільм жахів описує дуже заплутану історію, яка приховує багато таємниць. Із самого початку сюжет фільму зачепить вашу увагу, і ви не зможете відірватися від нього аж до самого кінця. Головним героєм став актор Ніколас Кейдж, який налякає навіть найсміливіших.

Фрагмент з американського фільму жахів "Довгоніг". Фото: The Guardian

Збирач кісток (2024 рік)

У сюжеті американського кримінального трилеру — пошуки вбивці, якого ніхто не може спіймати. Історія сюжету настільки заплутана, що начальник правоохоронної служби, який взявся розслідувати цю справу, починає підозрювати навіть своїх підлеглих.

Кадр з кримінального трилеру "Збирач кісток". Фото: Pinterest

Почерк кілера (2024 рік)

Британо-американський гостросюжетний фільм розповідає про життя двох детективів, які починають одне розслідування, намагаючись знайти вбивцю. Згодом виявилося, що один з чоловіків уже виходив на слід маніяка, але так і не знайшов його.

Кадр з гостросюжетного фільму "Почерк кілера". Фото: Filmy.gr

Що зробила Дженніфер (2024 рік)

Документальний фільм заглиблює в моторошну історію дівчини, яка повідомляє в службу порятунку те, що на її сім’ю напав вбивця. Події відбуваються в будинку після загибелі матері та коми батька дівчини. Згодом сама головна героїня потрапляє в епіцентр кримінальної справи.

Фрагмент з документального фільму "Що зробила Дженніфер". Фото: скриншот з YouTube

Западня (2024 рік)

Американський психологічний трилер розповідає глядачам про серійного вбивцю "М’ясника". Захопливий сюжет настільки цікавий, що триматиме вас у серйозній напрузі з початку до останнього кадру. Попри те, що ви можете із самого початку зрозуміти, хто є вбивцею, це не позбавить сюжета цікавинки.

Кадр з психологічного трилеру "Западня". Фото: MSN

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