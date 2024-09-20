Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Моторошні фільми про маніяків і серійних вбивць — ТОП-5 найзахопливіших стрічок arrow

Моторошні фільми про маніяків і серійних вбивць — ТОП-5 найзахопливіших стрічок

20 вересня 2024 18:30
Микита Шевченко - Редактор
ТОП-5 найцікавіших фільмів про маніяків і серійних вбивць — що подивитися
Кадр з американського кримінального трилеру "Збирач кісток". Фото: Blu-ray Authority
Микита Шевченко - Редактор

Найзахопливіші та найстрашніші фільми про серійних вбивць і маніяків, які тримують у напрузі від початку до кінця. ТОП-5 цікавих стрічок, які можуть неабияк полоскотати нерви моторошним сюжетом і поворотом подій.

Новини.LIVE ділиться підбіркою таких фільмів.

Читайте також:

Найкращі фільми про маніяків і серійних вбивць 

Довгоніг (2024 рік)

Американський фільм жахів описує дуже заплутану історію, яка приховує багато таємниць. Із самого початку сюжет фільму зачепить вашу увагу, і ви не зможете відірватися від нього аж до самого кінця. Головним героєм став актор Ніколас Кейдж, який налякає навіть найсміливіших.

Фрагмент из американского фильма ужасов "Собиратель душ"
Фрагмент з американського фільму жахів "Довгоніг". Фото: The Guardian

Збирач кісток (2024 рік)

У сюжеті американського кримінального трилеру — пошуки вбивці, якого ніхто не може спіймати. Історія сюжету настільки заплутана, що начальник правоохоронної служби, який взявся розслідувати цю справу, починає підозрювати навіть своїх підлеглих.

Кадр из криминального триллера "Кладбище"
Кадр з кримінального трилеру "Збирач кісток". Фото: Pinterest

Почерк кілера (2024 рік)

Британо-американський гостросюжетний фільм розповідає про життя двох детективів, які починають одне розслідування, намагаючись знайти вбивцю. Згодом виявилося, що один з чоловіків уже виходив на слід маніяка, але так і не знайшов його.

Кадр з гостросюжетного фільму "След киллера"
Кадр з гостросюжетного фільму "Почерк кілера". Фото: Filmy.gr

Що зробила Дженніфер (2024 рік)

Документальний фільм заглиблює в моторошну історію дівчини, яка повідомляє в службу порятунку те, що на її сім’ю напав вбивця. Події відбуваються в будинку після загибелі матері та коми батька дівчини. Згодом сама головна героїня потрапляє в епіцентр кримінальної справи.

Фрагмент из документального фильма "Что сделала Дженнифер"
Фрагмент з документального фільму "Що зробила Дженніфер". Фото: скриншот з YouTube

Западня (2024 рік)

Американський психологічний трилер розповідає глядачам про серійного вбивцю "М’ясника". Захопливий сюжет настільки цікавий, що триматиме вас у серйозній напрузі з початку до останнього кадру. Попри те, що ви можете із самого початку зрозуміти, хто є вбивцею, це не позбавить сюжета цікавинки.

Кадр из психологического триллера "Ловушка"
Кадр з психологічного трилеру "Западня". Фото: MSN

Нагадаємо, ми писали про те, які пригодницькі фільми здатні захопити подих кожного глядача. 

Раніше ми розповідали про те, які фільми про справжнє кохання вважаються найкращими. 

Також ми повідомляли про те, від яких фільмів віє осінньою атмосферою.

кіно фільм ТОП-5 трилери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

18:46 NAVI грають в Counter-Strike 2 з російською командою Team Spirit — де дивитись

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

18:34 Тримав у заручниках 500 людей у лікарні під Києвом — поплічник Кадирова отримав вирок

18:29 Захист енергетики та посилення обороноздатності — Зеленський провів Ставку

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

18:27 У лікарні Запоріжжя пролунав вибух — пацієнт приніс вибуховий пристрій

18:03 В частині потягів Укрзалізниці з'явився Wi-Fi

18:01 У Миколаєві судитимуть дезертира, який воює проти України

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

17:40 Окупанти КАБами атакували Харків — є постраждалі

18:46 NAVI грають в Counter-Strike 2 з російською командою Team Spirit — де дивитись

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

18:34 Тримав у заручниках 500 людей у лікарні під Києвом — поплічник Кадирова отримав вирок

18:29 Захист енергетики та посилення обороноздатності — Зеленський провів Ставку

18:27 У лікарні Запоріжжя пролунав вибух — пацієнт приніс вибуховий пристрій

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

18:03 В частині потягів Укрзалізниці з'явився Wi-Fi

18:01 У Миколаєві судитимуть дезертира, який воює проти України

17:40 Окупанти КАБами атакували Харків — є постраждалі

17:36 Синоптики попередили жителів Львова про різку зміну погоди завтра

17:32 В Укргідрометцентрі попередили про різке зниження температури — який прогноз погоди на завтра

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації