ТОП-4 найромантичніші фільми на основі книжок — що подивитися

Кадр з італійської комедійної драми "Стрибок з висоти". Фото: Decider

Якщо ви вважаєте себе справжнім романтиком і любите переглядати різні фільми про кохання, тоді ця історія для вас. Ми пропонуємо вам добірку стрічок, які були зняті на основі книжок і захоплюють своїм неймовірно красивим сюжетом.

Новини.LIVE розповідає про ці фільми.

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Стрибок з висоти (2022 рік)

Італійська комедійна драма розповідає про дівчину із серйозною тривожністю, яка задля вшанування бажання близької подруги повинна подолати всі свої страхи і повернути контроль над власним життям. Врешті-решт головна героїня знаходить другу половинку, з якою розуміє, що таке справжнє кохання.

Фрагмент з комедійної драми "Стрибок з висоти". Фото: Interia

Зимова затока (2021 рік)

Шведська драма на основі книжки описує життя Елізабет і Йон-Йон, які живуть в одному місті, але світи у них — різні. Згодом між ними виникають справжні почуття, але чи зможуть головні герої здолати культурні бар’єри на своєму шляху? На це точно варто подивитися.

Кадр з драми "Зимова затока". Фото: Medium

Завжди найкрутіший хлопець (2021 рік)

У комедії розповідається про дівчину на ім’я Марти, яка перебуває на межі життя і смерті. Згодом їй зробили важку операцію, а сама вона починає ставати на ноги і одужувати. Та чи зможе головна героїня фільму впоратися зі своїми почуттями і взяти гору над мінливою долею?

Кадр з комедії "Завжди найкрутіший хлопець". Фото: Pinterest

Сьогодні ми поговоримо про той день (2023 рік)

Події в цьому фільмі розгортаються навколо життів Наренди й Адженг, шляхи яких перетинаються вперше, а минуле зустрічається із сьогоденням. Індонезійська драма, заснована на книжці, розповідає про щемливе, душевне та емоційне кожної людини.

Фрагмент з фільму "Сьогодні ми поговоримо про той день". Фото: Alonesia

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