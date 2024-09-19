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Неймовірна екранізація книжок — 4 фільми про справжнє кохання

19 вересня 2024 18:30
Микита Шевченко - Редактор
ТОП-4 найромантичніші фільми на основі книжок — що подивитися
Кадр з італійської комедійної драми "Стрибок з висоти". Фото: Decider
Микита Шевченко - Редактор

Якщо ви вважаєте себе справжнім романтиком і любите переглядати різні фільми про кохання, тоді ця історія для вас. Ми пропонуємо вам добірку стрічок, які були зняті на основі книжок і захоплюють своїм неймовірно красивим сюжетом.

Новини.LIVE розповідає про ці фільми.

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Стрибок з висоти (2022 рік)

Італійська комедійна драма розповідає про дівчину із серйозною тривожністю, яка задля вшанування бажання близької подруги повинна подолати всі свої страхи і повернути контроль над власним життям. Врешті-решт головна героїня знаходить другу половинку, з якою розуміє, що таке справжнє кохання.

Фрагмент из комедийной драмы "Прыжок с высоты"
Фрагмент з комедійної драми "Стрибок з висоти". Фото: Interia

Зимова затока (2021 рік)

Шведська драма на основі книжки описує життя Елізабет і Йон-Йон, які живуть в одному місті, але світи у них — різні. Згодом між ними виникають справжні почуття, але чи зможуть головні герої здолати культурні бар’єри на своєму шляху? На це точно варто подивитися.

Кадр из драмы "Зимний залив"
Кадр з драми "Зимова затока". Фото: Medium

Завжди найкрутіший хлопець (2021 рік)

У комедії розповідається про дівчину на ім’я Марти, яка перебуває на межі життя і смерті. Згодом їй зробили важку операцію, а сама вона починає ставати на ноги і одужувати. Та чи зможе головна героїня фільму впоратися зі своїми почуттями і взяти гору над мінливою долею?

Кадр с комедии "Всегда самый крутой парень"
Кадр з комедії "Завжди найкрутіший хлопець". Фото: Pinterest

Сьогодні ми поговоримо про той день (2023 рік)

Події в цьому фільмі розгортаються навколо життів Наренди й Адженг, шляхи яких перетинаються вперше, а минуле зустрічається із сьогоденням. Індонезійська драма, заснована на книжці, розповідає про щемливе, душевне та емоційне кожної людини.

Фрагмент из фильма "Сегодня мы поговорим о том дне"
Фрагмент з фільму "Сьогодні ми поговоримо про той день". Фото: Alonesia

Нагадаємо, ми писали про те, якими стали українські актори через багато років. 

Раніше ми розповідали про те, які фільми можна подивитися тихими сірими осінніми вечорами. 

Також ми повідомляли про те, які фільми вважаються найкращими в історії українського кінематографу.

кіно фільм книги романтика

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