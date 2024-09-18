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Їх неможливо впізнати — як змінилися українські зірки за багато років

18 вересня 2024 20:00
Микита Шевченко - Редактор
Як змінилися українські зірки за багато років — фото з порівнянням
Український актор Станіслав Боклан у серіалі "Папік". Фото: Facebook телеканалу "1+1"
Микита Шевченко - Редактор

В Україні є чимало акторів, які стали відомими багато років тому і досі мають шалену популярність. Ми пропонуємо вам подивитися на те, як за тривалий період своєї акторської кар’єри змінилися українські зірки, які вже давно отримали любов з боку глядачів.

Новини.LIVE розповідає про цих акторів.

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Українські зірки тоді та зараз

Ада Роговцева

Це легендарна актриса, яка не тільки грає у театрах, а досі з'являється у кіно. Завдяки неймовірному таланту Ада Роговцева стала одна з найбільш впізнаваних зірок в українському кінематографі. За спиною в акторки — сотні ролей і неабиякий відбиток на театральних сценах і екранах.

Ада Роговцева
Ада Роговцева в молодості та зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Станіслав Боклан

Актор став дуже популярним завдяки тому, що зіграв у багатьох українських телесеріалах. Талановитий Станіслав Боклан зіграв у таких популярних фільмах і серіалах українського кінематографу, як:

  • Папік
  • Слуга народу
  • Поводир
  • Пульс
  • Центральна лікарня
  • Коли ми вдома
  • Я, ти, він, вона тощо
Стас Боклан
Стас Боклан багато років тому і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Ольга Сумська

Сьогодні Ольга Сумська — це народна артистка України, яка стала однією з найлегендарніших акторок країни. Шалену популярність зірка стала отримувати ще багато років тому, і за цей час вона стала справжньою іконою кіно. До того ж варто помітити і те, як змінилася її зовнішність. За її спиною ролі в таких відомих картинах, як:

  • Роксолана
  • Кріпосна
  • Любов і блогери
  • Я, ти, він, вона тощо
Ольга Сумская
Ольга Сумська на початку кар'єри і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська стала популярною завдяки головній ролі у фільмі "Леся+Рома", який зробив її однією з найвідоміших акторок в Україні. Зірка здатна перевтілюватися у різних персонажів, чим дуже захоплює телеглядачів. 

Ирма Витовская
Ірма Вітовська у фільмі "Леся+Рома" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, які українські актори доєдналися до складу ЗСУ під час війни. 

Раніше ми розповідали про те, які українські зірки зіграли ролі в російському пропагандистському серіалі. 

Також ми повідомляли про те, які актори серіалу "Школа" залишилися в Україні під час війни.

Ольга Сумська кіно Станіслав Боклан Ірма Вітовська Ада Роговцева

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