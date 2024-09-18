Як змінилися українські зірки за багато років — фото з порівнянням

Їх неможливо впізнати — як змінилися українські зірки за багато років
В Україні є чимало акторів, які стали відомими багато років тому і досі мають шалену популярність. Ми пропонуємо вам подивитися на те, як за тривалий період своєї акторської кар’єри змінилися українські зірки, які вже давно отримали любов з боку глядачів.
Новини.LIVE розповідає про цих акторів.
Українські зірки тоді та зараз
Ада Роговцева
Це легендарна актриса, яка не тільки грає у театрах, а досі з'являється у кіно. Завдяки неймовірному таланту Ада Роговцева стала одна з найбільш впізнаваних зірок в українському кінематографі. За спиною в акторки — сотні ролей і неабиякий відбиток на театральних сценах і екранах.
Станіслав Боклан
Актор став дуже популярним завдяки тому, що зіграв у багатьох українських телесеріалах. Талановитий Станіслав Боклан зіграв у таких популярних фільмах і серіалах українського кінематографу, як:
- Папік
- Слуга народу
- Поводир
- Пульс
- Центральна лікарня
- Коли ми вдома
- Я, ти, він, вона тощо
Ольга Сумська
Сьогодні Ольга Сумська — це народна артистка України, яка стала однією з найлегендарніших акторок країни. Шалену популярність зірка стала отримувати ще багато років тому, і за цей час вона стала справжньою іконою кіно. До того ж варто помітити і те, як змінилася її зовнішність. За її спиною ролі в таких відомих картинах, як:
- Роксолана
- Кріпосна
- Любов і блогери
- Я, ти, він, вона тощо
Ірма Вітовська
Ірма Вітовська стала популярною завдяки головній ролі у фільмі "Леся+Рома", який зробив її однією з найвідоміших акторок в Україні. Зірка здатна перевтілюватися у різних персонажів, чим дуже захоплює телеглядачів.
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