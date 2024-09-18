Как изменились украинские звезды за много лет — фото со сравнением

Украинский актер Станислав Боклан в сериале "Папик". Фото: Facebook телеканала "1+1"

В Украине есть немало актеров, которые стали известными много лет назад и до сих пор пользуются огромной популярностью. Мы предлагаем вам посмотреть на то, как за длительный период своей актерской карьеры изменились украинские звезды, которые уже давно получили любовь со стороны зрителей.

Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.

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Украинские звезды тогда и сейчас

Ада Роговцева

Это легендарная актриса, которая не только играет в театрах, а до сих пор появляется в кино. Благодаря невероятному таланту Ада Роговцева стала одна из самых узнаваемых звезд в украинском кинематографе. За спиной у актрисы — сотни ролей и незаурядный отпечаток на театральных сценах и экранах.

Ада Роговцева в молодости и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Станислав Боклан

Актер стал очень популярен благодаря тому, что сыграл во многих украинских телесериалах. Талантливый Станислав Боклан сыграл в таких популярных фильмах и сериалах украинского кинематографа, как:

Папик

Слуга народа

Поводырь

Пульс

Центральная больница

Когда мы дома

Я, ты, он, она и т.д.

Стас Боклан много лет назад и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Ольга Сумская

Сегодня Ольга Сумская — это народная артистка Украины, которая стала одной из самых легендарных актрис страны. Безумную популярность звезда стала получать еще много лет назад и за это время она стала настоящей иконой кино. К тому же стоит заметить и то, как изменилась ее внешность. За ее спиной роли в таких известных картинах, как:

Роксолана

Крепостная

Любовь и блогеры

Я, ты, он, она и т.д.

Ольга Сумская в начале карьеры и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Ирма Витовская

Ирма Витовская стала популярной благодаря главной роли в фильме "Леся+Рома", который сделал ее одной из самых известных актрис в Украине. Звезда способна перевоплощаться в разных персонажей, чем очень увлекает телезрителей.

Ирма Витовская в фильме "Леся+Рома" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

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