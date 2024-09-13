Тарас Цимбалюк та інші взяли участь у дубляжі мультфільму "Трансформери: Початок"

Актор Тарас Цимбалюк. Фото: B&H film distribution

Вже 19 вересня в український прокат вийде американський комп'ютерно-анімаційний науково-фантастичний фільм "Трансформери: Початок" режисера Джоша Кулі. До дубляжу доєдналися представники шоу-бізнесу, актори Тарас Цимбалюк, Олена Світлицька та Фіма Костантиновський.

Про це Новини.LIVE повідомили в B&H film distribution.

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Нова частина масштабної історії розкаже про походження Кібертрону — батьківщини автоботів і десептиконів. Анімаційна картина продемонструє справжнє походження вічного протистояння між Оптимусом Праймом та Мегатроном.

До відомих та улюблених героїв доєдналися і нові яскраві персонажі, а саме: Джазз, Дарквінґ та Еірахнід. Саме їх здублювали українські зірки.

У зухвалого Дарквінґа перевтілився актор кіно та театру Тарас Цимбалюк. Його герой похмурий та різкий, може трансформуватися у реактивний літак, нашпигований зброєю, тому дуже небезпечний.

За словами актора, він бачив усі частини "Трансформерів" і найбільше захоплюється моментом їхнього перетворення на машини. Для Тараса Цимбалюка це справжня магія.

"Було неймовірно цікаво повернутися за лаштунки дубляжу та подарувати свій голос одному з найяскравіших антагоністів цієї історії. Я обожнюю дублювати анімаційні фільми, перевтілюватися в нових героїв та бути дотичним до створення унікального українського звучання персонажа", — зауважив Тарас Цимбалюк.

Актор Тарас Цимбалюк. Фото: B&H film distribution

У ролі Джазза дебютував ведучий "Нового каналу", актор Фіма Костантиновський. Для нього робота в проєкті стала першим досвідом дубляжу.

"Приємно усвідомлювати, що сага "Трансформери" продовжує жити та збирати навколо себе мільйони глядачів. А для мене це також чудова можливість ненадовго повернутися в дитинство, переглядаючи цю історію", — зазначив Костантиновський.

Телеведучий Фіма Костантиновський. Фото: B&H film distribution

Підступну та холоднокровну Еірахнід здублювала акторка театру та кіно Олена Світлицька. За словами зірки, вона неодноразово працювала по той бік екрана, але раніше лише тонувала свій голос у фільмах чи серіалах, де грала роль, ніколи не дублюючи.

"Тому для мене неймовірно приємно бути частиною такої вражаючої анімаційної пригоди, як "Трансформери: Початок". Тим більше у мене двоє донечок, і ми обов’язково прийдемо на прем'єру всією родиною. Сподіваюся, що вони впізнають мій голос", — розповіла Світлицька.

Акторка Олена Світлицька. Фото: B&H film distribution

Нагадаємо, раніше ми писали, що в HBO оголосили відкритий кастинг на ролі в новому серіалі про Гаррі Поттера. Також ми розповідали, що Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025.