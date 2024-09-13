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Тарас Цымбалюк и другие украинские звезды присоединились к фильму "Трансформеры: Начало"

13 сентября 2024 07:34
Виталий Ковальчук - Редактор
Тарас Цымбалюк и другие приняли участие в дубляже мультфильма "Трансформеры: Начало"
Актер Тарас Цымбалюк. Фото: B&H film distribution
Виталий Ковальчук - Редактор

Уже 19 сентября в украинский прокат выйдет американский компьютерно-анимационный научно-фантастический фильм "Трансформеры: Начало" режиссера Джоша Кули. К дубляжу присоединились представители шоу-бизнеса, актеры Тарас Цымбалюк, Елена Светлицкая и Фима Костонтиновский.

Об этом Новини.LIVE сообщили в B&H film distribution.

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Украинский дубляж фильма "Трансформеры: Начало"

Новая часть масштабной истории расскажет о происхождении Кибертрона — родине автоботов и десептиконов. Анимационная картина продемонстрирует подлинное происхождение вечного противостояния между Оптимусом Праймом и Мегатроном.

К известным и любимым героям присоединились и новые яркие персонажи, а именно: Джазз, Дарквинг и Эирахнид. Именно их дублировали украинские звезды.

В дерзкого Дарквинга превратился актер кино и театра Тарас Цымбалюк. Его герой мрачен и резок, может трансформироваться в реактивный самолет, нашпигованный оружием, поэтому очень опасен.

По словам актера, он видел все части "Трансформеров", и больше всего увлекается моментом их превращения в машины. Для Тараса Цымбалюка это настоящая магия.

"Было невероятно интересно вернуться за кулисы дубляжа и подарить свой голос одному из самых ярких антагонистов этой истории. Я обожаю дублировать анимационные фильмы, перевоплощаться в новых героев и быть причастным к созданию уникального украинского звучания персонажа", — отметил Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк
Актер Тарас Цымбалюк. Фото: B&H film distribution

В роли Джазза дебютировал ведущий "Нового канала", актер Фима Костянтиновский. Для него работа в проекте стала первым опытом дубляжа.

"Приятно осознавать, что сага "Трансформеры" продолжает жить и собирать вокруг себя миллионы зрителей. А для меня это также отличная возможность ненадолго вернуться в детство, просматривая эту историю", — отметил Костянтиновский.

Фима Константиновский
Телеведущий Фима Константиновский. Фото: B&H film distribution

Коварную и хладнокровную Эирахнид подчеркивала актриса театра и кино Елена Светлицкая. По словам звезды, она неоднократно работала по ту сторону экрана, но раньше только тонировала свой голос в фильмах или сериалах, где играла роль, никогда не дублируя.

"Поэтому для меня невероятно приятно быть частью такого поразительного анимационного приключения, как "Трансформеры: Начало". Тем более у меня две дочери, и мы обязательно придем на премьеру всей семьей. Надеюсь, что они узнают мой голос", — рассказала Светлицкая.

Елена Светлицкая
Актриса Елена Светлицкая. Фото: B&H film distribution

Напомним, ранее мы писали, что в HBO объявили открытый кастинг на роли в новом сериале о Гарри Поттере. Также мы рассказывали, что Украина выбрала фильм на кинопремию Оскар-2025.

кино Тарас Цымбалюк мультфильмы актеры украинские звезды Фима Константиновский

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