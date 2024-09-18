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Подарують тепло і комфорт у сірі осінні вечори — ТОП-4 найзатишніші фільми

18 вересня 2024 18:30
Микита Шевченко - Редактор
Добірка фільмів для осінніх вечорів — що подивитися
Кадр з фільму "Маленькі жінки" 2019 року. Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

Для багатьох людей осінь — це період, коли за вікном ллють дощі, а вдома затишно і виникає бажання дивитися телевізор під чашечку теплого чаю або какао. Якщо ви з тих, хто любить сидіти вдома тихими осінніми вечорами, тоді вам варто переглянути добірку найкращих картин.

Новини.LIVE представляє ТОП-4 найкращі фільми з осінньою атмосферою.

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Гордість і упередження (2005 рік)

У картині йдеться про життя сім’ї Беннетів, в якій батьки активно займаються особистим життям своїх п’ятьох доньок. Одного разу дівчата відвідують світські заходи, на яких знайомляться з двома хлопцями. Одна з дівчат так захопила пана Дарсі, що той покаже, що для нього є справжнє кохання.

Кадр из фильма "Гордость и предубеждения"
Кадр з фільму "Гордість і упередження". Фото: Pinterest

Спілка мертвих поетів (1989 рік)

У картині описується престижна академія Веллтон, в якій панують суворі правила. Але одного разу туди влаштувався на роботу викладач, який запропонував відновити роботу літературного клубу. Професор робить так, щоб студенти змінили своє життя, але для одного з них воно змінюється радикально.

Робин Уильямс в "Союзе мертвых поэтов"
Робін Вільямс у "Спілці мертвих поетів". Фото: The Guardian

Вік Аделайн (2015 рік)

За сюжетом фільму — життя дівчини, яка одного разу потрапила у серйозну ДТП, після чого вона перестала старіти. Весь час Аделайн спостерігає за тим, як з життя йдуть всі її рідні та друзі, але одного разу вона зустрічає чоловіка, який здатний повернути їй минуле життя.

Фрагмент из фильма "Возраст Аделайн"
Фрагмент з фільму "Вік Аделайн". Фото: New York Post

Маленькі жінки (2019 рік)

У сюжеті стрічки — період Громадянської війни в США, де чотири сестри мають геть різний характер і не схоже одне на одного життя. Однак на дівчат чекає багато перешкод, які покажуть їм, як важлива сім’я і чому варто шукати свою мрію.

Фрагмент с картины "Маленькие женщины"
Фрагмент з картини "Маленькі жінки". Фото: CNN

Нагадаємо, ми писали про те, що фільм Алана Бадоєва вперше показали на Олімпійських іграх у Парижі. 

Раніше ми розповідали про те, що в мережі показали трейлер нового сезону фільму "Гра в кальмара". 

Також ми повідомляли про те, що режисер Рідлі Скотт розкрив подробиці нового сезону фільму "Гладіатор".

кіно фільм картини осінь

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