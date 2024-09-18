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Подарят тепло и комфорт в серые осенние вечера — ТОП-4 самых уютных фильма

18 сентября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
Подборка фильмов для осенних вечеров — что посмотреть
Кадр из фильма "Маленькие женщины" 2019 года. Фото: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

Для многих людей осень — это период, когда за окном льют дожди, а дома уютно и возникает желание смотреть телевизор под чашечку теплого чая или какао. Если вы из тех, кто любит сидеть дома тихими осенними вечерами, тогда вам следует просмотреть подборку самых лучших картин.

Новини.LIVE представляет ТОП-4 лучших фильма с осенней атмосферой.

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Гордость и предубеждения (2005 год)

В картине говорится о жизни семьи Беннетов, в которой родители активно занимаются личной жизнью своих пятерых дочерей. Однажды девочки посещают светские мероприятия, на которых знакомятся с двумя парнями. Одна из девушек так увлекла господина Дарси, что тот покажет, что для него есть настоящая любовь.

Фото из фильма "Гордость и предубеждения"
Кадр из фильма "Гордость и предубеждения". Фото: Pinterest

Союз мертвых поэтов (1989 год)

В картине описывается престижная академия Веллтона, в которой царят строгие правила. Но однажды туда устроился на работу преподаватель, предложивший возобновить работу литературного клуба. Профессор делает так, чтобы студенты изменили свою жизнь, но для одного из них она меняется радикально.

Робин Уильямс в "Союзе мертвых поэтов"
Робин Уильямс в "Союзе мертвых поэтов". Фото: The Guardian

Возраст Аделайн (2015 год)

По сюжету фильма — жизнь девушки, которая однажды попала в серьезное ДТП, после чего она перестала стареть. Все время Аделайн наблюдает за тем, как из жизни уходят все ее родные и друзья, но однажды она встречает мужчину, способного вернуть ей прошлую жизнь.

Фрагмент из фильма "Возраст Аделайн"
Фрагмент из фильма "Возраст Аделайн". Фото: New York Post

Маленькие женщины (2019 год)

В сюжете ленты — период Гражданской войны в США, где четыре сестры носят совершенно разный характер и не похожую друг на друга жизнь. Однако, девушек ожидает много препятствий, которые покажут им, как важная семья и почему стоит искать свою мечту.

Фрагмент картины "Маленькие женщины"
Фрагмент с картины "Маленькие женщины". Фото: CNN

Напомним, мы писали о том, что фильм Алана Бадоева впервые показали на Олимпийских играх в Париже.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали трейлер нового сезона фильма "Игра в кальмаре".

Также мы сообщали о том, что режиссер Ридли Скотт раскрыл подробности нового сезона фильма "Гладиатор".

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