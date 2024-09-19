ТОП-4 самых романтичных фильма на основе книг — что посмотреть

Кадр из итальянской комедийной драмы "Прыжок с высоты". Фото: Decider

Если вы считаете себя настоящим романтиком и любите просматривать разные фильмы о любви, тогда эта история для вас. Мы предлагаем вам подборку лент, снятых на основе книг и увлекающих своим невероятно красивым сюжетом.

Новини.LIVE рассказывает об этих фильмах.

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Прыжок с высоты (2022 год)

Итальянская комедийная драма рассказывает о девушке с серьезной тревожностью, которая ради желания близкой подруги должна преодолеть все свои страхи и вернуть контроль над собственной жизнью. В конце концов, главная героиня находит вторую половинку, с которой понимает, что такое настоящая любовь.

Фрагмент из комедийной драмы "Прыжок с высоты". Фото: Interia

Зимний залив (2021 год)

Шведская драма на основе книги описывает жизнь Элизабет и Йон-Йон, которые живут в одном городе, но миры у них — разные. Впоследствии между ними возникают настоящие чувства, но смогут ли главные герои преодолеть культурные барьеры на своем пути? На это точно стоит взглянуть.

Кадр из драмы "Зимний залив". Фото: Medium

Всегда самый крутой парень (2021 год)

В комедии рассказывается о девушке по имени Марти, которая находится на грани жизни и смерти. Впоследствии ей сделали тяжелую операцию, а сама она начинает становиться на ноги и поправляться. Но сможет ли главная героиня фильма справиться со своими чувствами и возобладать над изменчивой судьбой?

Кадр из комедии "Всегда самый крутой парень". Фото: Pinterest

Сегодня мы поговорим о том дне (2023 год)

События в этом фильме разворачиваются вокруг жизней Наренды и Ведьнга, пути которых пересекаются впервые, а прошлое встречается с настоящим. Индонезийская драма, основанная на книге, рассказывает о щемящем, душевном и эмоциональном каждом человеке.

Фрагмент из фильма "Сегодня мы поговорим о том дне". Фото: Alonesia

Напомним, мы писали о том, какими стали украинские актеры много лет спустя.

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