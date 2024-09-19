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Невероятная экранизация книг — 4 фильма о настоящей любви

19 сентября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
ТОП-4 самых романтичных фильма на основе книг — что посмотреть
Кадр из итальянской комедийной драмы "Прыжок с высоты". Фото: Decider
Никита Шевченко - Редактор

Если вы считаете себя настоящим романтиком и любите просматривать разные фильмы о любви, тогда эта история для вас. Мы предлагаем вам подборку лент, снятых на основе книг и увлекающих своим невероятно красивым сюжетом.

Новини.LIVE рассказывает об этих фильмах.

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Прыжок с высоты (2022 год)

Итальянская комедийная драма рассказывает о девушке с серьезной тревожностью, которая ради желания близкой подруги должна преодолеть все свои страхи и вернуть контроль над собственной жизнью. В конце концов, главная героиня находит вторую половинку, с которой понимает, что такое настоящая любовь.

Фрагмент из комедийной драмы "Скачок с высоты"
Фрагмент из комедийной драмы "Прыжок с высоты". Фото: Interia

Зимний залив (2021 год)

Шведская драма на основе книги описывает жизнь Элизабет и Йон-Йон, которые живут в одном городе, но миры у них — разные. Впоследствии между ними возникают настоящие чувства, но смогут ли главные герои преодолеть культурные барьеры на своем пути? На это точно стоит взглянуть.

Кадр из драмы "Зимний залив"
Кадр из драмы "Зимний залив". Фото: Medium

Всегда самый крутой парень (2021 год)

В комедии рассказывается о девушке по имени Марти, которая находится на грани жизни и смерти. Впоследствии ей сделали тяжелую операцию, а сама она начинает становиться на ноги и поправляться. Но сможет ли главная героиня фильма справиться со своими чувствами и возобладать над изменчивой судьбой?

Кадр с комедией "Всегда самый крутой парень"
Кадр из комедии "Всегда самый крутой парень". Фото: Pinterest

Сегодня мы поговорим о том дне (2023 год)

События в этом фильме разворачиваются вокруг жизней Наренды и Ведьнга, пути которых пересекаются впервые, а прошлое встречается с настоящим. Индонезийская драма, основанная на книге, рассказывает о щемящем, душевном и эмоциональном каждом человеке.

Фрагмент из фильма "Сегодня мы поговорим о том дне"
Фрагмент из фильма "Сегодня мы поговорим о том дне". Фото: Alonesia

Напомним, мы писали о том, какими стали украинские актеры много лет спустя.

Раньше мы рассказывали о том, какие фильмы можно посмотреть тихими серыми осенними вечерами.

Также мы сообщали о том, какие фильмы считаются самыми лучшими в истории украинского кинематографа.

кино фильм книги романтика

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