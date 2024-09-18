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Найкращі фільми в історії українського кіно — ТОП-5 картин, які варто переглянути

18 вересня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
ТОП-5 найкращих українських фільмів — що подивитися
Фільм "Тіні забутих предків" за повістю Михайла Коцюбинського. Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

Мабуть, кожна людина після роботи хоче прийти додому, сісти повечеряти і лягти дивитися якийсь цікавий фільм, але інколи не знає, що переглянути. Ми пропонуємо вам добірку фільмів, які вважаються найкращими в історії українського кіно і точно заслужили на те, щоб їх подивитися.

Новини.LIVE ділиться переліком 5 найкращих українських фільмів за всю історію кінематографу.

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Найкращі українські фільми

Земля (1930 рік)

Німа картина в чорно-білому форматі режисера Олександра Довженка описує початок періоду колективізації. Спочатку у фільмі показують прекрасне життя землеробів, яке руйнується через появу трактора. До речі, в часи існування Радянського Союзу цю картину заборонили показувати нібито через надто висвітлений натуралізм, пантеїзм і негативний показ класової боротьби.

Кадр из фильма "Земля"
Кадр з фільму "Земля". Фото: Pinterest

Тіні забутих предків (1965 рік)

У фільмі за повістю Михайла Коцюбинського йдеться про гуцульські роди Палійчуків та Гутенюків, які впродовж довгих років були ворогами між собою. Однак, одного разу хлопець на ім’я Іван покохав дівчину з ворожої сім’ї, яка згодом пішла з життя. 

Кадр из ленты "Тени забытых предков"
Кадр зі стрічки "Тіні забутих предків". Фото: Pinterest

Лісова пісня. Мавка (1980 рік)

Картина режисера Юрія Іллєнка розповідає про життя людини, яка постійно боролася зі страшним недугом. За сюжетом фільму дівчина сумує за всіма щасливими моментами звичайного життя, від якого деякі йдуть за власним бажанням.

Кадр из фильма "Лісова пісня. Мавка"
Кадр з фільму "Лісова пісня. Мавка". Фото: MUBI

Голод-33 (1991 рік)

Стрічка режисера Олеся Янчука була знята за повістю Василя Барки "Жовтий князь", в якій йдеться про часи Голодомору періоду 1932–1933 років. У картині описується період, коли до влади прийшли більшовики, про час утвердження Сталіна і політику комуністів.

Кадр из ленты "Голод-33"
Кадр зі стрічки "Голод-33". Фото: BrainBerries

Поводир (2013 рік)

Стрічка режисера Олеся Саніна описує період Голодомору та колективізації і життя американця на ім’я Пітер. Коли чоловік був у Харкові, він отримав секретну інформацію стосовно репресій, а потім випадково побачив, як вбили його батьків, і помічає ті самі документи в особистих речах. 

Стас Боклан в фильме "Поводырь"
Стас Боклан у фільмі "Поводир". Фото: Delfi

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні обрали фільм-претендент на отримання премії "Оскар" у 2025 році.  

Раніше ми розповідали про те, що новий фільм "Дедпул і Росомаха" встановив власний рекорд за касовими зборами. 

Також ми повідомляли про те, що до мережі потрапили подробиці нового сезону фільму "Емілі в Парижі".

кіно фільм Станіслав Боклан українські фільми

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