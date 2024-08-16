Фільм "Дедпул і Росомаха" перевершив рекорд "Джокера"

Анімація героїв фільму "Дедпул і Росомаха". Фото: Instagram/officialwolverine

Американський супергеройський фільм "Дедпул і Росомаха" вийшов у світовий кінопрокат наприкінці минулого місяця. За три тижні йому вдалося встановити рекорд за касовими зборами у своїй категорії.

Про це повідомляє Marvel.

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Рекорд "Дедпул і Росомаха"

Фільм, в якому головні ролі зіграли Раян Рейнольдс (виступив також продюсером) та Гʼю Джекман, вже перетнув позначку в один мільярд доларів у світовому прокаті. З результатом в 1 млрд 80 млн доларів кінокомікс Marvel Studios став найкасовішим фільмом із віковим рейтингом R.

Таким чином попередній рекордсмен, фільм "Джокер" з Хоакіном Феніксом (вийшов у прокат 2019 році) перемістився на другу сходинку. В його активі 1 млрд 79 млн доларів. Втім вже цієї осені творці психологічного трилеру зможуть повернути перше місце.

На початку жовтня у світовий кінопрокат вийде "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою в головних ролях. В стрічки режисера Тодда Філліпса також рейтинг R.

Про рейтинг R

Обмеження — до 17 років потрібний супровід батька або дорослого опікуна (вік може змінюватися в деяких регіонах). Цей рейтинг показує, що оцінювальна комісія вирішила, що деякий матеріал цього фільму призначається для дорослих. Батьки мають більше дізнатися про фільм, перш ніж узяти на його перегляд дітей.

Рейтинг R також може бути призначений унаслідок використовуваної у фільмі мови, теми, насильства, сексу або зображення вживання наркотиків.

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