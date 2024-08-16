Фильм "Дедпул и Росомаха" превзошел рекорд "Джокера"

Анимация героев фильма "Дедпул и Росомаха". Фото: Instagram/officialwolverine

Американский супергеройский фильм "Дедпул и Росомаха" вышел в мировой кинопрокат в конце прошлого месяца. Через три недели ему удалось установить рекорд по кассовым сборам в своей категории.

Об этом сообщает Marvel.

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Рекорд "Дедпул и Росомаха"

Фильм, в котором главные роли сыграли Райан Рейнольдс (выступил также продюсером) и Хью Джекман, уже преодолел отметку в один миллиард долларов в мировом прокате. С результатом в 1 млрд 80 млн долларов кинокомикс Marvel Studios стал самым кассовым фильмом с возрастным рейтингом R.

Таким образом, предыдущий рекордсмен, фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом (вышел в прокат 2019 года) переместился на вторую строчку. В его активе 1 млрд 79 млн долларов. Впрочем, уже этой осенью создатели психологического триллера смогут вернуть первое место.

В начале октября в мировой кинопрокат выйдет "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. У фильма режиссера Тодда Филлипса также рейтинг R.

О рейтинге R

Ограничение — до 17 лет необходимо сопровождение отца или взрослого опекуна (возраст может изменяться в некоторых регионах). Этот рейтинг показывает, что оценочная комиссия решила, что некоторый материал этого фильма предназначается для взрослых. Родители должны узнать больше о фильме, прежде чем взять на его просмотр детей.

Рейтинг R также может быть назначен в результате используемого в фильме языка, темы, насилия, секса или изображения употребления наркотиков.

Напомним, ранее мы писали, что культовый режиссер Дэвид Линч боится выходить из дома из-за тяжелой болезни. Также мы рассказывали, что французский кинорежиссер Гаспар Ноэ прилетел в Москву и разозлил украинцев.