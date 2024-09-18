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Самые лучшие фильмы в истории украинского кино — ТОП-5 картин, которые стоит посмотреть

18 сентября 2024 16:20
Никита Шевченко - Редактор
ТОП-5 самых лучших украинских фильмов — что посмотреть
Фильм "Тени забытых предков" по повести Михаила Коцюбинского. Фото: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

Пожалуй, каждый человек после работы хочет прийти домой, сесть поужинать и лечь смотреть какой-нибудь интересный фильм, но иногда не знает, что посмотреть. Мы предлагаем вам подборку фильмов, которые считаются самыми лучшими в истории украинского кино и точно заслужили того, чтобы их посмотреть.

Новини.LIVE делится списком пяти самых лучших украинских фильмов за всю историю кинематографа.

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Самые лучшие украинские фильмы

Земля (1930 год)

Немая картина в черно-белом формате режиссера Александра Довженко описывает начало периода коллективизации. Сначала в фильме показывают прекрасную жизнь земледельцев, которая разрушается из-за появления трактора. Кстати, во времена существования Советского Союза эту картину запретили показывать якобы из-за слишком освещенного натурализма, пантеизма и негативного показа классовой борьбы.

Кадр из фильма "Земля"
Кадр из фильма "Земля". Фото: Pinterest

Тени забытых предков (1965 год)

В фильме по повести Михаила Коцюбинского говорится о гуцульских родах Палийчуков и Гутенюков, которые долгие годы были врагами между собой. Однако, однажды парень по имени Иван полюбил девушку из вражеской семьи, которая впоследствии ушла из жизни.

Кадр из ленты "Тени забытых предков"
Кадр из ленты "Тени забытых предков". Фото: Pinterest

Лісова пісня. Мавка (1980 год)

Картина режиссера Юрия Ильенко рассказывает о жизни человека, который постоянно боролся со страшным недугом. По сюжету фильма девушка скучает по всем счастливым моментам обычной жизни, из которой некоторые уходят по собственному желанию.

Кадр из фильма "Лесная песня. Мавка"
Кадр из фильма "Лісова пісня. Мавка". Фото: MUBI

Голод-33 (1991 год)

Лента режиссера Олеся Янчука была снята по повести Василия Барки "Желтый князь", в которой говорится о временах Голодомора периода 1932-1933 годов. В картине описывается период, когда к власти пришли большевики, о времени утверждения Сталина и политике коммунистов.

Кадр из ленты "Голод-33"
Кадр из ленты "Голод-33". Фото: BrainBerries

Поводырь (2013 год)

Лента режиссера Олеся Санина описывает период Голодомора и коллективизации и жизни американца по имени Питер. Когда мужчина был в Харькове, он получил секретную информацию о репрессиях, а затем случайно увидел, как убили его родителей, и замечает те самые документы в личных вещах.

Стас Боклан в фильме "Поводырь"
Стас Боклан в фильме "Поводырь". Фото: Delfi

Напомним, мы писали о том, что в Украине выбрали фильм-претендент на получение премии "Оскар" в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, что новый фильм "Дедпул и Росомаха" установил собственный рекорд по кассовым сборам.

Также мы сообщали о том, что в сеть попали подробности нового сезона фильма "Эмили в Париже".

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