Боротьба за кохання та кар'єру — вийшов четвертий сезон "Емілі в Парижі"

Серіал "Емілі в Парижі". Фото: скриншот

Четвертий сезон стильного серіалу "Емілі в Парижі" вже вийшов на Netflix. Це одне з найпопулярніших шоу на платформі. Мода та кохання приваблюють глядачів з усього світу. Продовження обіцяє здивувати.

Редакція Новини.LIVE розповідає всі подробиці з бекстейджу.

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Сьогодні, 15 серпня, шанувальники зі всього світу відкорковують французьке вино, дістають пахучі сири та одягають брендовий одяг. Все заради того, щоб переглянути продовження культового серіалу "Емілі в Парижі" у відповідній атмосфері.

У центрі сюжету — американка Емілі, яка продовжує борсатися у світі реклами. Париж підкидає їй нові випробування. Минулий сезон обірвався на драмі любовного трикутника. Емілі, яка вже знайшла своє місце під сонцем, раптово втрачає все. Романтичний Габріель не готовий бути з нею, адже його екснаречена вагітна. Харизматичний Альф підтвердив свої найгірші підозри та не хоче більше бути з Емілі.

"Емілі та Габріель — двоє персонажів, які є нещасними закоханими. Вони мають велику пристрасть одне до одного. Проте є виклики, які стоять на їхньому шляху", — коментував сценарний поворот творець серіалу Даррен Стар.

Каст "Емілі в Парижі" на зйомках. Фото: instagram.com/emilyinparis

Однак не лише Емілі страждає від проблем. Бізнесвумен Сільва намагається врятувати свою агенцію, а також розв'язувати складну дилему зі свого минулого. Натомість завжди усміхнена співачка Мінді готується до нацвідбору "Євробачення".

"У четвертому сезоні Емілі має щільний графік подорожей. Від французьких Альп до римських площ, глядачі побачать нові дивовижні місця очима Емілі. Очікуйте на нових персонажів, набагато більше драми, романтики та абсолютно нову мову, яку потрібно буде спробувати опанувати", — розповів Даррен Стар.

Емілі намагається повернути Габріеля. Фото: instagram.com/emilyinparis

Каст "Емілі в Парижі" приміряв українські бренди

Ні для кого не секрет, що цей серіал — новий посібник для модниць усього світу. Люксові бренди та мас-маркет поєднуються у неперевершені образи з паризьким шиком. Однак не забувають і про українських дизайнерів.

Мінді Чен, яку зіграла Ешлі Парк, з'явиться у капелюшку від Ruslan Baginskiy. Його моделі обирають відомі зірки. Серед них Мадонна, Бейонсе, Леді Гага і не тільки.

У четвертому сезоні "Емілі в Парижі" з'являться українські бренди. Фото: instagram.com/emilyinparis

У минулому сезоні співачка також приміряла українське. Одягнула пурпурову сукню від Overthesea.

"Кажуть, що перед виходом на вулицю потрібно зняти один аксесуар, але я більше схильна до того, щоб перед виходом додати ще 10", — ділилась своїм баченням дизайнерка костюмів серіалу Мерілін Фітуссі.

Мінді Чен вдягнула сукню від Overthesea. Фото: скриншот

Відомо, що у четвертому сезоні глядачі зможуть насолодитися образами з близько 480 різних брендів. Найбільш очікуваний для модниць епізод — бал.

Вийшов четвертий сезон "Емілі в Парижі". Фото: Netflix

Запальні чоловіки та прискіпливі мами — нові герої серіалу "Емілі в Парижі"

Нова частина передбачає і збільшення касту. Сценаристи познайомлять глядачів з Марчелло, якого зіграє Еудженіо Франческіні. Чоловік родом з Риму та надає перевагу сімейним цінностям. З ним з'явиться і матір Антонія Мураторі. Вона керує їхнім маленьким селом, розбудовуючи громаду та піклуючись про людей, які там живуть і працюють.

Емілі в Парижі стане наставницею. Фото: instagram.com/emilyinparis

Також вперше побачимо доньку Лорана від попередніх стосунків. Вона переїхала до Парижа з Нью-Йорка, та обрала для себе наставницю — Емілі, яка пізніше пожалкує про це. Не обійдеться і без нових друзів Сільвії. Джорджіо Барб'єрі, в якому перевтілився Руперт Еверетт, — власник міжнародної компанії з дизайну інтер'єрів, що базується в Римі.

Що відомо про четвертий сезон "Емілі в Парижі". Фото: instagram.com/emilyinparis

Нові герої серіалу невипадково пов'язані зі столицею Італії. Сама головна акторка Лілі Коллінз натякала, що фанати побачать нові локації та іншу атмосферу.

Нагадаємо, зірка "Емілі в Парижі" вразила пікантною сукнею. Також у новому сезоні серіалу покажуть першу леді Франції Бріжит Макрон.