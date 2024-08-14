Філіппін Леруа-Больє та Лілі Колінз приміряли звабливі сукні — фото

Французька акторка Філіппін Леруа-Больє. Фото: British Vogue

За два дні до прем'єри четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі" каст зібрався у Лос-Анджелесі. Акторка Філіппін Леруа-Больє вибрала прозорий образ від культового бренду.

Фото виклали в Instagram.

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Каст прибув на фотосесію у Лос-Анджелес. У вишуканих костюмах та звабливих сукнях радісно презентують новий сезон серіалу "Емілі в Парижі". Виконавиці двох головних ролей — Лілі Коллінз та Філіппін Леруа-Больє — вибрали чуттєві напівпрозорі образи з нової колекції Saint Laurent.

Філіппін Леруа-Больє у прозорій сукні. Фото: British Vogue

Акторський каст "Емілі в Парижі". Фото: British Vogue

Лілі Коллінз презентує новий сезон "Емілі в Парижі". Фото: British Vogue

Нагадаємо, ми показували перші фото зі зйомок серіалу. Також у четвертому сезоні може з'явитися перша леді Франції.