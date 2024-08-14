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Звезда "Эмили в Париже" ошеломила пикантным платьем из прозрачной ткани

14 августа 2024 22:55
Антонина Завадская - Редактор
Филиппин Леруа-Болье и Лили Коллинз примерили соблазнительные платья.
Французская актриса Филиппин Леруа-Болье. Фото: British Vogue
Антонина Завадская - Редактор

За два дня до премьеры четвертого сезона сериала "Эмили в Париже" каст собрался в Лос-Анджелесе. Актриса Филиппин Леруа-Болье выбрала прозрачный образ от культового бренда.

Фото выложили в Instagram.

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Каст прибыл на фотосессию в Лос-Анджелесе. В изысканных костюмах и обольстительных платьях радостно представят новый сезон сериала "Эмили в Париже". Исполнители двух главных ролей Лили Коллинз и Филиппин Леруа-Болье — выбрали чувственные полупрозрачные образы из новой коллекции Saint Laurent.

Филиппин Леруа-Болье в прозрачном платье. Фото: British Vogue
Филиппин Леруа-Болье в прозрачном платье. Фото: British Vogue
Актерский каст "Эмили в Париже". Фото: British Vogue
Каст "Эмили в Париже". Фото: British Vogue
Лили Коллинз представит новый сезон "Эмили в Париже". Фото: British Vogue
Лили Коллинз представит новый сезон "Эмили в Париже". Фото: British Vogue

Напомним, мы показывали первые фото со съемок сериала. Также в четвёртом сезоне может появиться первая леди Франции.

Франция фото Лили Коллинз актеры зарубежные звезды Лос-Анджелес Лейкерс "Эмили в Париже"

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23:53 Во Львове военный добивался дополнительных выплат на лечение — какое решение принял суд

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