Филиппин Леруа-Болье и Лили Коллинз примерили соблазнительные платья.

Французская актриса Филиппин Леруа-Болье. Фото: British Vogue

За два дня до премьеры четвертого сезона сериала "Эмили в Париже" каст собрался в Лос-Анджелесе. Актриса Филиппин Леруа-Болье выбрала прозрачный образ от культового бренда.

Фото выложили в Instagram.

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Каст прибыл на фотосессию в Лос-Анджелесе. В изысканных костюмах и обольстительных платьях радостно представят новый сезон сериала "Эмили в Париже". Исполнители двух главных ролей Лили Коллинз и Филиппин Леруа-Болье — выбрали чувственные полупрозрачные образы из новой коллекции Saint Laurent.

Филиппин Леруа-Болье в прозрачном платье. Фото: British Vogue

Каст "Эмили в Париже". Фото: British Vogue

Лили Коллинз представит новый сезон "Эмили в Париже". Фото: British Vogue

Напомним, мы показывали первые фото со съемок сериала. Также в четвёртом сезоне может появиться первая леди Франции.