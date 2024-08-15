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Любовный треугольник, украинские бренды и новые герои — подробности нового сезона "Эмили в Париже"

15 августа 2024 08:00
Антонина Завадская - Редактор
Борьба за любовь и карьеру - вышел четвертый сезон "Эмили в Париже"
Сериал "Эмили в Париже". Фото: скриншот
Антонина Завадская - Редактор

Четвертый сезон стильного сериала "Эмили в Париже" уже вышел на Netflix. Это одно из самых популярных шоу на платформе. Мода и любовь привлекают зрителей со всего мира. Продолжение обещает удивить.

Редакция Новини.LIVE рассказывает все подробности с бекстейджа. 

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Борьба за любовь или карьеру — сюжет четвертого сезона "Эмили в Париже"

Сегодня, 15 августа, поклонники со всего мира открывают французское вино, достают пахучие сыры и надевают брендовую одежду. Все ради того, чтобы посмотреть продолжение культового сериала "Эмили в Париже" в соответствующей атмосфере.

В центре сюжета — американка Эмили, которая продолжает барахтаться в мире рекламы. Париж подбрасывает ей новые испытания. Прошлый сезон оборвался на драме любовного треугольника. Эмили, уже нашедшая свое место под солнцем, внезапно теряет все. Романтический Габриэль не готов быть с ней, ведь его екс-невеста беременна. Харизматический Альф подтвердил свои худшие подозрения и не хочет больше быть с Эмили.

"Эмили и Габриэль — два персонажа, несчастные влюбленные. У них большая страсть друг к другу. Однако есть вызовы, которые стоят на их пути", — комментировал сценарный поворот создатель сериала Даррен Стар.

Каст "Эмили в Париже" на съемках. Фото: instagram.com/emilyinparis
Каст "Эмили в Париже" на съемках. Фото: instagram.com/emilyinparis

Однако не только Эмили страдает от проблем. Бизнесвумен Сильва пытается спасти свое агентство, а также решать сложную дилемму из прошлого. Зато всегда позитивная певица Минди готовится к нацотбору "Евровидения".

"В четвертом сезоне у Эмили плотный график путешествий. От французских Альп до римских площадей, зрители увидят новые удивительные места глазами Эмили. Ожидайте новых персонажей, гораздо больше драмы, романтики и совершенно новый язык, которым нужно будет попытаться овладеть", — рассказал Даррен. Стр.

Эмили пытается вернуть Габриэля. Фото: instagram.com/emilyinparis
Эмили пытается вернуть Габриэля. Фото: instagram.com/emilyinparis

Каст "Эмили в Париже" примерял украинские бренды

Ни для кого не секрет, что этот сериал — новое руководство для модниц всего мира. Люксовые бренды и масс-маркет сочетаются в непревзойденных образах с парижским шиком. Однако не забывают и об украинских брендах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Минди Чен, которую сыграла Эшли Парк, появится в шляпке от Ruslan Baginskiy. Его модели выбирают известные звезды. Среди них Мадонна, Бейонсе, Леди Гага и не только.

В четвертом сезоне "Эмили в Париже" появятся украинские бренды. Фото: instagram.com/emilyinparis
В четвертом сезоне "Эмили в Париже" появятся украинские бренды. Фото: instagram.com/emilyinparis

В прошлом сезоне певица тоже примерила украинское. Надела пурпурное платье от Overthesea.

"Говорят, что перед выходом на улицу нужно снять один аксессуар, но я больше склонна к тому, чтобы перед выходом добавить еще 10", — делилась своим видением дизайнер костюмов сериала Мэрилин Фитусси.

Минди Чен надела платье от Overthesea. Фото: скриншот
Минди Чен надела платье от Overthesea. Фото: скриншот

Известно, что в четвертом сезоне зрители смогут насладиться образами около 480 разных брендов. Наиболее ожидаемый для модниц эпизод — бал.

Вышел четвертый сезон "Эмили в Париже". Фото: Netflix
Вышел четвертый сезон "Эмили в Париже". Фото: Netflix

Зажигательные мужчины и придирчивые мамы — новые герои сериала "Эмили в Париже"

Новая часть предполагает и увеличение каста. Сценаристы познакомят зрителей с Марчелло, которого сыграет Эудженио Франческини. Мужчина родом из Рима и предпочитает семейные ценности. С ним появится и мать Антония Муратори. Она управляет их маленькой деревней, развивая общину и заботясь о людях, которые там живут и работают.

Эмили в Париже станет наставницей. Фото: instagram.com/emilyinparis
Эмили в Париже станет наставницей. Фото: instagram.com/emilyinparis

Также впервые увидим дочь Лорана от предыдущих отношений. Она переехала в Париж из Нью-Йорка и выбрала для себя наставницу — Эмили, которая позже пожалеет об этом. Не обойдется и без новых друзей Сильвии. Джорджио Барбьери, в которого превратился Руперт Эверетт, — владелец международной компании по дизайну интерьеров, базирующейся в Риме.

Что известно о четвертом сезоне "Эмили в Париже". Фото: instagram.com/emilyinparis
Что известно о четвертом сезоне "Эмили в Париже". Фото: instagram.com/emilyinparis

Новые герои сериала не случайно связаны со столицей Италии. Самая главная актриса Лили Коллинз намекала, что фанаты увидят новые локации и другую атмосферу.

Напомним, звезда "Эмили в Париже" поразила пикантным платьем. Также в новом сезоне сериала покажут первую леди Франции Брижит Макрон.

кино сериал Netflix Украина Лили Коллинз актеры зарубежные звезды "Эмили в Париже"

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08:57 Ночная атака на Украину — сколько вражеских дронов сбили Воздушные силы

08:44 Элемент неожиданности сработал — военный рассказал о начале наступления на Курскую область

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