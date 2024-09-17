Розкриті подробиці трилеру з Бредом Піттом та Джорджем Клуні в головних ролях

Фрагмент з фільму "Самотні вовки". Скриншот: YouTube/AppleTV

Вже цієї п’ятниці, 20 вересня, лише на тиждень в кінотеатрах вийде американський психологічний трилер "Самотні вовки" сценариста і режисера Джона Воттса. Головні ролі зіграли голлівудські актори Бред Пітт та Джордж Клуні. Помпезна ж прем’єра відбудеться на платформі Apple TV+ 27 вересня. В мережі з’являються нові подробиці довгоочікуваного фільму.

Про це повідомляє видання Collider.

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Клуні та Пітт грають пару фіксаторів, Ніка та Джека, які змушені разом виконувати одну роботу з очищення тіла. Обидва звикли працювати самі, їм доведеться відкласти свою поведінку "самотнього вовка", коли вони втратять контроль над ситуацією і ніч шалено вийде з-під їх контролю.

В одній зі сцен Нік і Джек готуються допитати персонажа Абрамса, але готель, в якому вони опиняються, дещо не дуже бажаний, оскільки їх оточують гучні звуки. Вирішивши перейти до справи, їхній агресивний підхід приносить дивіденди, оскільки вони знаходять інформацію, яку шукають.

"Клуні грає професійного агента, якого найняли, щоб приховати гучний злочин. Але коли з’являється другий агент (Пітт), і двом "самотнім вовкам" доводиться працювати разом, вони бачать, що їхня ніч виходить з-під контролю таким чином, чого ніхто з них не очікував", — йдеться в офіційному синопсисі фільму від Sony Pictures.

У фільмі, окрім Пітта та Клуні з’являться, зокрема, номінант на премію Оскар Емі Раян та 67-річний Річард Кайнд у неназваній ролі. Режисером фільму виступив Джон Воттс, відомий за касовим хітом "Людина-павук: Дороги додому немає".

Світова прем’єра фільму "Самотні вовки" відбулась на Венеційському кінофестивалі, який нещодавно завершився в Італії. Бред Пітт та Джордж Клуні особисто прилетіли до Європи аби презентувати стрічку зі знімальною групою.

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