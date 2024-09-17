Раскрыты подробности триллера с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях

Фрагмент фильма "Одинокие волки". Скриншот: YouTube/AppleTV

Уже в эту пятницу, 20 сентября, лишь на неделю в кинотеатрах выйдет американский психологический триллер "Одинокие волки" сценариста и режиссера Джона Уоттса. Главные роли сыграли голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни. Помпезная же премьера состоится на платформе Apple TV+ 27 сентября. В сети появляются новые подробности долгожданного фильма.

Об этом сообщает издание Collider.

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Клуни и Питт играют пару фиксаторов, Ника и Джека, которые вынуждены вместе выполнять одну работу по очищению тела. Оба привыкли работать сами, им придется отложить свое поведение "одинокого волка", когда они потеряют контроль над ситуацией и ночь безумно выйдет из-под их контроля.

В одной из сцен Ник и Джек готовятся допросить персонажа Абрамса, но гостиница, в которой они оказываются, несколько не очень желательна, поскольку их окружают громкие звуки. Решив перейти к делу, их агрессивный подход приносит дивиденды, поскольку они находят искомую информацию.

"Клуни играет профессионального агента, которого наняли, чтобы скрыть громкое преступление. Но когда появляется второй агент (Питт), и двум "одиноким волкам" приходится работать вместе, они видят, что их ночь выходит из-под контроля таким образом, чего никто из них не ожидал", — говорится в официальном синопсисе фильма от Sony Pictures.

В фильме, кроме Питта и Клуни, появятся, в частности, номинант на премию "Оскар" Эми Райан и 67-летний Ричард Кайнд в неназванной роли. Режиссером фильма выступил Джон Уоттс, известный по кассовому хиту "Человек-паук: Дороги домой нет".

Мировая премьера фильма "Одинокие волки" состоялась на недавно завершившемся в Италии Венецианском кинофестивале. Брэд Питт и Джордж Клуни лично прилетели в Европу, чтобы презентовать фильм со съемочной группой.

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