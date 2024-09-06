Бред Пітт зробив кілька пластичних операцій на обличчі — відео

Голлівудський актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/labiennale

Американський актор Бред Пітт здивував фанатів молодим і підтягнутим виглядом. Вони відразу запідозрили зірку у використанні пластичної хірургії, і це виявилось правдою.

Про це пише Hello.

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Актор Бред Пітт відвідав Венеційський кінофестиваль та презентував новий фільм "Самотні вовки". Він почав мати молодший вигляд, і фанати запідозрили, що він звернувся до магії пластики. Здогади фанатів підтвердив відомий хірург-косметолог і отоларинголог Майкл Захарія. Він побачив "ознаки підтяжки обличчя".

"На деяких фотографіях під кутом я бачу зміни мочок вух у місці їхнього прикріплення до обличчя, особливо з правого боку, де рубцева тканина помітніша. Також спостерігається притуплення козелка, хряща перед вухом. На нових фотографіях середня частина обличчя має повніший вигляд, що є ознакою підтяжки нижньої частини обличчя. Кутова щелепа стала трохи менш гострою, а шкіра під шиєю трохи в'яла, що свідчить про те, що було проведено процедуру підтяжки шиї", — пояснив доктор Захарія.

Водночас, на думку експерта, зовнішність Бреда є природною та мужньою.

"Його лоб і брови не сильно змінилися, а на верхніх повіках все ще є надлишок шкіри, що вказує на те, що він не робив підтяжку верхньої частини обличчя. Загалом, я думаю, що він має дуже гарний вигляд для свого віку", — додав Майкл.

Бред Пітт на Венеційському кінофестивалі. Фото: instagram.com/labiennale

Нагадаємо, друзі Бреда Пітта пояснили, чому він раптом показав свою кохану всьому світу. Також колишня дружина актора Анджеліна Джолі обійшла його в популярності на Венеційському кінофестивалі.