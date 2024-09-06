Бред Пітт зробив кілька пластичних операцій на обличчі — відео

Хірург розсекретив, яку пластику на обличчя зробив Бред Пітт
Американський актор Бред Пітт здивував фанатів молодим і підтягнутим виглядом. Вони відразу запідозрили зірку у використанні пластичної хірургії, і це виявилось правдою.
Про це пише Hello.
Бред Пітт зробив кілька пластичних операцій на обличчі
Актор Бред Пітт відвідав Венеційський кінофестиваль та презентував новий фільм "Самотні вовки". Він почав мати молодший вигляд, і фанати запідозрили, що він звернувся до магії пластики. Здогади фанатів підтвердив відомий хірург-косметолог і отоларинголог Майкл Захарія. Він побачив "ознаки підтяжки обличчя".
"На деяких фотографіях під кутом я бачу зміни мочок вух у місці їхнього прикріплення до обличчя, особливо з правого боку, де рубцева тканина помітніша. Також спостерігається притуплення козелка, хряща перед вухом. На нових фотографіях середня частина обличчя має повніший вигляд, що є ознакою підтяжки нижньої частини обличчя. Кутова щелепа стала трохи менш гострою, а шкіра під шиєю трохи в'яла, що свідчить про те, що було проведено процедуру підтяжки шиї", — пояснив доктор Захарія.
Водночас, на думку експерта, зовнішність Бреда є природною та мужньою.
"Його лоб і брови не сильно змінилися, а на верхніх повіках все ще є надлишок шкіри, що вказує на те, що він не робив підтяжку верхньої частини обличчя. Загалом, я думаю, що він має дуже гарний вигляд для свого віку", — додав Майкл.
Нагадаємо, друзі Бреда Пітта пояснили, чому він раптом показав свою кохану всьому світу. Також колишня дружина актора Анджеліна Джолі обійшла його в популярності на Венеційському кінофестивалі.
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