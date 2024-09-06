Брэд Питт сделал несколько пластических операций на лице.

Голливудский актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/labiennale

Американский актер Брэд Питт удивил фанатов молодым и подтянутым видом. Они сразу заподозрили звезду в использовании пластической хирургии, и это оказалось правдой.

Об этом пишет Hello.

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Актер Брэд Питт посетил Венецианский кинофестиваль и представил новый фильм "Одинокие волки". Он стал выглядеть помоложе и фанаты заподозрили, что он обратился к магии пластики. Предположения фанатов подтвердил известный хирург-косметолог и отоларинголог Майкл Захария. Он увидел "признаки подтяжки лица".

"На некоторых фотографиях под углом я вижу изменения мочек ушей в месте их прикрепления к лицу, особенно с правой стороны, где рубцовая ткань более заметна. Также наблюдается притупление козелка, хряща перед ухом. На новых фотографиях средняя часть лица имеет более полный вид, что является признаком подтяжки нижней части лица. Угловая челюсть стала чуть менее острой, а кожа под шеей немного дряблая, что свидетельствует о том, что была проведена процедура подтяжки шеи", — пояснил доктор Захария.

В то же время, по мнению эксперта, внешность Брэда является естественной и мужественной.

"Его лоб и брови не сильно изменились, а на верхних веках все еще есть избыток кожи, что указывает на то, что он не делал подтяжку верхней части лица. В общем, я думаю, что он выглядит очень хорошо для своего возраста", — добавил Майкл.

Брэд Питт на Венецианском кинофестивале. Фото: instagram.com/labiennale

Напомним, друзья Брэда Питта объяснили, почему он вдруг показал свою любимую всему миру. Также бывшая супруга актера Анджелина Джоли обошла его в популярности на Венецианском кинофестивале.