Бреда Пітта побачили на побаченні з Інес де Рамон в Нью-Йорку

Бреда Пітта підловили на побаченні з коханою у Нью-Йорку
Голлівудський актор Бред Пітт повернувся з коханою, дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон, до США. До цього зіркова пара була в Італії, на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Папараці побачили закоханих на романтичному побачені в Нью-Йорку.
Про це повідомляє Daily Mail.
Бред Пітт на побаченні з коханою
Володар премії "Оскар", якому в грудні виповниться 61 рік, вирушив на вечірку з Інес де Рамон. Парочка не ховалась від папараці. На деяких знімках Бред постав навіть без сонцезахисних окулярів.
Титулований актор постав перед фотографами у білій сорочці, яку доволі відверто розстебнув зверху. Таким чином Бред зробив акцент на намисті та прекрасній фізичній формі, яку підтримує упродовж своєї тривалої голлівудської кар’єри.
Модний образ Пітт доповнив кольоровими штанами та білими кросівками. Інес, яка молодша за актора майже на 30 років, також обрала відвертий верх — чорний короткий топ з глибоким вирізом на декольте. Він підкреслив підтягнуту фігуру де Рамон, яка раніше працювала в спортивній індустрії.
Нагадаємо, раніше ми писали, як скандал з акторкою Анджеліною Джолі вплинув на роман Пітта з Інес де Рамон. Також ми розповідали, що хірург розсекретив, яку пластику на обличчя зробив Бред Пітт.
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