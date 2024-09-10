Бреда Пітта побачили на побаченні з Інес де Рамон в Нью-Йорку

Актор Бред Пітт та дизайнерка Інес де Рамон. Фото: Instagram/martin_x_safilo

Голлівудський актор Бред Пітт повернувся з коханою, дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон, до США. До цього зіркова пара була в Італії, на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Папараці побачили закоханих на романтичному побачені в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Володар премії "Оскар", якому в грудні виповниться 61 рік, вирушив на вечірку з Інес де Рамон. Парочка не ховалась від папараці. На деяких знімках Бред постав навіть без сонцезахисних окулярів.

Бред Пітт та Інес де Рамон. Фото: X/pittstoppp

Бред Пітт ненадовго зняв окуляри. Фото: X/pittstoppp

Титулований актор постав перед фотографами у білій сорочці, яку доволі відверто розстебнув зверху. Таким чином Бред зробив акцент на намисті та прекрасній фізичній формі, яку підтримує упродовж своєї тривалої голлівудської кар’єри.

Модний образ Пітт доповнив кольоровими штанами та білими кросівками. Інес, яка молодша за актора майже на 30 років, також обрала відвертий верх — чорний короткий топ з глибоким вирізом на декольте. Він підкреслив підтягнуту фігуру де Рамон, яка раніше працювала в спортивній індустрії.

Бред Пітт та Інес де Рамон прогулюються Нью-Йорком. Фото: X/pittstoppp

Образ Бреда Пітта оцінили жителі та гості американського мегаполіса. Фото: X/pittstoppp

Нагадаємо, раніше ми писали, як скандал з акторкою Анджеліною Джолі вплинув на роман Пітта з Інес де Рамон. Також ми розповідали, що хірург розсекретив, яку пластику на обличчя зробив Бред Пітт.