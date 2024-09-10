Брэда Питта увидели на свидании с Инес де Рамон в Нью-Йорке

Актер Брэд Питт и дизайнер Инес де Рамон. Фото: Instagram/martin_x_safilo

Голливудский актер Брэд Питт вернулся с возлюбленной, дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, в США. До этого звездная пара была в Италии, на Венецианском международном кинофестивале. Папарацци увидели влюбленных на романтическом свидании в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Обладатель премии "Оскар", которому в декабре исполнится 61 год, отправился на вечеринку с Инес де Рамон. Парочка не скрывалась от папарацци. На некоторых снимках Брэд появился даже без очков.

Брэд Питт и Инес де Рамон. Фото: X/pittstoppp

Брэд Питт ненадолго снял очки. Фото: X/pittstoppp

Титулованный актер предстал перед фотографами в белой рубашке, довольно откровенно расстегнутой сверху. Таким образом, Брэд сделал акцент на ожерелье и прекрасной физической форме, которую поддерживает на протяжении своей длительной голливудской карьеры.

Модный образ Питт дополнил цветными брюками и белыми кроссовками. Инес, которая младше актера почти на 30 лет, также выбрала откровенный верх — черный короткий топ с глубоким вырезом на декольте. Он подчеркнул подтянутую фигуру де Рамон, ранее работавшую в спортивной индустрии.

Брэд Питт и Инес де Рамон ходят по Нью-Йорку. Фото: X/pittstoppp

Образ Брэда Питта оценили жители и гости американского мегаполиса. Фото: X/pittstoppp

Напомним, ранее мы писали, как скандал с актрисой Анджелиной Джоли повлиял на роман Питта с Инес де Рамон. Также мы рассказывали, что хирург рассекретил, какую пластику на лицо сделал Брэд Питт.