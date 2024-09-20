Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жуткие фильмы про маньяков и серийных убийц — ТОП-5 самых увлекательных лент arrow

Жуткие фильмы про маньяков и серийных убийц — ТОП-5 самых увлекательных лент

20 сентября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
ТОП-5 самых интересных фильмов про маньяков и серийных убийц — что посмотреть
Кадр из американского криминального триллера "Кладбище". Фото: Blu-ray Authority
Никита Шевченко - Редактор

Самые увлекательные и страшные фильмы о серийных убийцах и маньяках, которые держат в напряжении от начала до конца. ТОП-5 интересных лент, которые могут изрядно пощекотать нервы жутким сюжетом и поворотом событий.

Новини.LIVE делится подборкой таких фильмов.

Читайте также:

Самые лучшие фильмы о маньяках и серийных убийцах

Собиратель душ (2024 год)

Американский фильм ужасов описывает очень запутанную историю, скрывающую много тайн. С самого начала сюжет фильма заденет ваше внимание, и вы не сможете оторваться от него до самого конца. Главным героем стал актер Николас Кейдж, который испугает даже самых смелых.

Фрагмент из американского фильма "Собиратель душ"
Фрагмент из американского фильма ужасов "Собиратель душ". Фото: The Guardian

Кладбище (2024 год)

В сюжете американского криминального триллера — поиски убийцы, которого никто не может поймать. История сюжета настолько запутана, что взявшийся расследовать это дело начальник правоохранительной службы начинает подозревать даже своих подчиненных.

Кадр из криминального триллера "Кладбище"
Кадр из криминального триллера "Кладбище". Фото: Pinterest

След киллера (2024)

Британо-американский остросюжетный фильм рассказывает о жизни двух детективов, которые начинают одно расследование, пытаясь найти убийцу. Позже оказалось, что один из мужчин уже выходил на след маньяка, но так и не нашел его.

Кадр из остросюжетного фильма "След киллера"
Кадр из остросюжетного фильма "След киллера". Фото: Filmy.gr

Что сделала Дженнифер (2024 год)

Документальный фильм погружает в жуткую историю девушки, которая сообщает в службу спасения то, что на ее семью напал убийца. События происходят в доме после гибели матери и комы отца девушки. Впоследствии самая главная героиня попадает в эпицентр уголовного дела.

Фрагмент из документального фильма "Что сделала Дженнифер"
Фрагмент из документального фильма "Что сделала Дженнифер". Фото: скриншот с YouTube

Ловушка (2024 год)

Американский психологический триллер рассказывает зрителям о серийном убийце "Мясника". Увлекательный сюжет настолько интересен, что будет держать вас в серьезном напряжении от начала до последнего кадра. Несмотря на то, что вы можете с самого начала понять, кто является убийцей, это не лишит сюжета интереса.

Кадр из психологического триллера "Постушка"
Кадр из психологического триллера "Ловушка". Фото: MSN

Напомним, мы писали о том, какие приключенческие фильмы способны захватить дыхание каждого зрителя.

Раньше мы рассказывали о том, какие фильмы о настоящей любви считаются самыми лучшими.

Также мы сообщали о том, от каких фильмов веет осенней атмосферой.

кино фильм ТОП-5 триллеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:34 Держал в заложниках 500 человек в больнице под Киевом — соратник Кадырова получил приговор

18:29 Защита энергетики и усиление обороноспособности — Зеленский провел Ставку

18:27 В больнице Запорожья раздался взрыв — пациент принес взрывное устройство

18:03 В части поездов Укрзализныци появился Wi-Fi

18:01 В Николаеве будут судить дезертира, воюющего против Украины

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

17:40 Оккупанты КАБами атаковали Харьков — есть пострадавшие

17:36 Синоптики предупредили жителей Львова о резком изменении погоды завтра

17:32 В Укргидрометцентре предупредили о резком снижении температуры — какой прогноз погоды на завтра

17:31 В ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных ТЭС

18:34 Держал в заложниках 500 человек в больнице под Киевом — соратник Кадырова получил приговор

18:29 Защита энергетики и усиление обороноспособности — Зеленский провел Ставку

18:27 В больнице Запорожья раздался взрыв — пациент принес взрывное устройство

18:03 В части поездов Укрзализныци появился Wi-Fi

18:01 В Николаеве будут судить дезертира, воюющего против Украины

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

17:40 Оккупанты КАБами атаковали Харьков — есть пострадавшие

17:36 Синоптики предупредили жителей Львова о резком изменении погоды завтра

17:32 В Укргидрометцентре предупредили о резком снижении температуры — какой прогноз погоды на завтра

17:31 В ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных ТЭС

17:26 На фронте погибла тяжелоатлетка и тренер Нина Пашкевич

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Text

09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

Text

08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024
Text

22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации