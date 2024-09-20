ТОП-5 самых интересных фильмов про маньяков и серийных убийц — что посмотреть

Жуткие фильмы про маньяков и серийных убийц — ТОП-5 самых увлекательных лент
Самые увлекательные и страшные фильмы о серийных убийцах и маньяках, которые держат в напряжении от начала до конца. ТОП-5 интересных лент, которые могут изрядно пощекотать нервы жутким сюжетом и поворотом событий.
Новини.LIVE делится подборкой таких фильмов.
Самые лучшие фильмы о маньяках и серийных убийцах
Собиратель душ (2024 год)
Американский фильм ужасов описывает очень запутанную историю, скрывающую много тайн. С самого начала сюжет фильма заденет ваше внимание, и вы не сможете оторваться от него до самого конца. Главным героем стал актер Николас Кейдж, который испугает даже самых смелых.
Кладбище (2024 год)
В сюжете американского криминального триллера — поиски убийцы, которого никто не может поймать. История сюжета настолько запутана, что взявшийся расследовать это дело начальник правоохранительной службы начинает подозревать даже своих подчиненных.
След киллера (2024)
Британо-американский остросюжетный фильм рассказывает о жизни двух детективов, которые начинают одно расследование, пытаясь найти убийцу. Позже оказалось, что один из мужчин уже выходил на след маньяка, но так и не нашел его.
Что сделала Дженнифер (2024 год)
Документальный фильм погружает в жуткую историю девушки, которая сообщает в службу спасения то, что на ее семью напал убийца. События происходят в доме после гибели матери и комы отца девушки. Впоследствии самая главная героиня попадает в эпицентр уголовного дела.
Ловушка (2024 год)
Американский психологический триллер рассказывает зрителям о серийном убийце "Мясника". Увлекательный сюжет настолько интересен, что будет держать вас в серьезном напряжении от начала до последнего кадра. Несмотря на то, что вы можете с самого начала понять, кто является убийцей, это не лишит сюжета интереса.
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