ТОП-5 самых интересных фильмов про маньяков и серийных убийц — что посмотреть

Кадр из американского криминального триллера "Кладбище". Фото: Blu-ray Authority

Самые увлекательные и страшные фильмы о серийных убийцах и маньяках, которые держат в напряжении от начала до конца. ТОП-5 интересных лент, которые могут изрядно пощекотать нервы жутким сюжетом и поворотом событий.

Новини.LIVE делится подборкой таких фильмов.

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Собиратель душ (2024 год)

Американский фильм ужасов описывает очень запутанную историю, скрывающую много тайн. С самого начала сюжет фильма заденет ваше внимание, и вы не сможете оторваться от него до самого конца. Главным героем стал актер Николас Кейдж, который испугает даже самых смелых.

Фрагмент из американского фильма ужасов "Собиратель душ". Фото: The Guardian

Кладбище (2024 год)

В сюжете американского криминального триллера — поиски убийцы, которого никто не может поймать. История сюжета настолько запутана, что взявшийся расследовать это дело начальник правоохранительной службы начинает подозревать даже своих подчиненных.

Кадр из криминального триллера "Кладбище". Фото: Pinterest

След киллера (2024)

Британо-американский остросюжетный фильм рассказывает о жизни двух детективов, которые начинают одно расследование, пытаясь найти убийцу. Позже оказалось, что один из мужчин уже выходил на след маньяка, но так и не нашел его.

Кадр из остросюжетного фильма "След киллера". Фото: Filmy.gr

Что сделала Дженнифер (2024 год)

Документальный фильм погружает в жуткую историю девушки, которая сообщает в службу спасения то, что на ее семью напал убийца. События происходят в доме после гибели матери и комы отца девушки. Впоследствии самая главная героиня попадает в эпицентр уголовного дела.

Фрагмент из документального фильма "Что сделала Дженнифер". Фото: скриншот с YouTube

Ловушка (2024 год)

Американский психологический триллер рассказывает зрителям о серийном убийце "Мясника". Увлекательный сюжет настолько интересен, что будет держать вас в серьезном напряжении от начала до последнего кадра. Несмотря на то, что вы можете с самого начала понять, кто является убийцей, это не лишит сюжета интереса.

Кадр из психологического триллера "Ловушка". Фото: MSN

Напомним, мы писали о том, какие приключенческие фильмы способны захватить дыхание каждого зрителя.

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