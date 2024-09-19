ТОП-5 найцікавіших фільмів про пригоди — що подивитися

Меттью Девід Мак-Конагі у драмі "Інтерстеллар". Фото: Pinterest

Перегляд фільму — це завжди щось захопливе і цікаве, а якщо цей фільм ще й про пригоди, тоді взагалі важко відірватися від екрану телевізора. Ми представляємо вам добірку пригодницьких стрічок, які тримають у серйозній напрузі від початку до самого кінця.

Новини.LIVE розповідає про ці фільми.

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Володар перснів (2001 рік)

Легендарна картина про пригоди, знята режисером Пітером Джексоном, розповідає нам про вигаданий світ — Середзем’я. За сюжетом фільму — Гобіт Фродо Беґінз разом з Братством вирушає у подорож для знищення Єдиного Перстня, і ця серія стала однією з найлегендарніших в історії кінематографу.

Фрагмент з фільму "Володар перснів: Хранителі персня". Фото: Pinterest

Початок (2010 рік)

Науково-фантастичний трилер, знятий режисером Крістофером Ноланом, описує життя професійного злодія, який проникає у підсвідомість людей, щоб викрасти потрібну йому інформацію. За сюжетом — чоловікові пропонують зробити імплантацію ідеї людини в підсвідомість мішені.

Леонардо Ді Капріо у трилері "Початок". Фото: Pinterest

Інтерстеллар (2014 рік)

Науково-фантастична драма Крістофера Нолана розповідає про перевагу комп’ютерних технологій над реальним життям людей, де їм не вистачає їжі. Науковці розуміють, що люди не зможуть вижити на планетах Чумацього Шляху, тому вони потрапляють до іншої галактики.

Кадр з драми "Інтерстеллар". Фото: Pinterest

Залишся зі мною (1986 рік)

Американська драма режисера Роба Райнера, знята за мотивами повісті Стівена Кінга "Тіло", розповідає про 1959 рік. Чотири хлопці хочуть знайти тіло хлопчика, який безвісті зник, щоб стати справжніми героями в очах навколишніх.

Фрагмент з американської драми "Залишся зі мною". Фото: Daily Record

Безславні виродки (2009 рік)

Події фільму Квентіна Тарантіно розгортаються у період Другої світової війни у Франції, яку окупували нацисти. За сюжетом — група диверсантів планує вбити нацистських лідерів просто під час прем’єри фільму, але для цього їм потрібно потрапити до театру в Парижі, залишившись непомітними.

Бред Пітт у фільмі "Безславні виродки". Фото: Pinterest

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