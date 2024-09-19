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Напряжение от начала до конца — ТОП-5 фильмов про приключения, которые захватывают дыхание

19 сентября 2024 16:20
Никита Шевченко - Редактор
ТОП-5 самых интересных фильмов о приключениях — что посмотреть
Мэттью Дэвид Макконахи в драме "Интерстеллар". Фото: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

Просмотр фильма — это всегда что-то увлекательное и интересное, а если этот фильм еще и о приключениях, тогда вообще сложно оторваться от экрана телевизора. Мы представляем вам подборку приключенческих лент, держащих в серьезном напряжении от начала до самого конца.

Новини.LIVE рассказывает об этих фильмах.

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Властелин колец (2001 год)

Легендарная картина о приключениях, снятая режиссером Питером Джексоном, рассказывает нам о вымышленном мире — Средиземье. По сюжету фильма — Гобит Фродо Бегинз вместе с Братством отправляется в путешествие для уничтожения Единого Кольца, и эта серия стала одной из самых легендарных в истории кинематографа.

Фрагмент из фильма "Властелин колец: Хранители перстня"
Фрагмент из фильма "Властелин колец: Хранители перстня". Фото: Pinterest

Начало (2010 год)

Научно-фантастический триллер, снятый режиссером Кристофером Ноланом, описывает жизнь профессионального вора, который проникает в подсознание людей, чтобы похитить нужную ему информацию. По сюжету — мужчине предлагают сделать имплантацию идеи человека в подсознание мишени.

Леонардо Ди Каприо в триллере "Начало"
Леонардо Ди Каприо в триллере "Начало". Фото: Pinterest

Интерстеллар (2014 год)

Научно-фантастическая драма Кристофера Нолана рассказывает о превосходстве компьютерных технологий над реальной жизнью людей, где им не хватает еды. Ученые понимают, что люди не смогут выжить на планетах Млечного Пути, поэтому они попадают в другую галактику.

Кадр из драмы "Интерстеллар"
Кадр из драмы "Интерстеллар". Фото: Pinterest

Останься со мной (1986 год)

Американская драма режиссера Роба Райнера, снятая по мотивам повести Стивена Кинга "Тело", рассказывает о 1959 годе. Четыре парня хотят найти тело мальчика, который без вести пропал, чтобы стать настоящими героями в глазах окружающих.

Фрагмент из американской драмы "Останься со мной"
Фрагмент из американской драмы "Останься со мной". Фото: Daily Record

Бесславные ублюдки (2009 год)

События фильма Квентина Тарантино разворачиваются во время Второй мировой войны во Франции, которую оккупировали нацисты. По сюжету — группа диверсантов планирует убить нацистских лидеров прямо во время премьеры фильма, но для этого им нужно попасть в театр в Париже, оставшись незаметными.

Брэд Питт в фильме "Бесславные ублюдки"
Брэд Питт в фильме "Бесславные ублюдки". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие фильмы считаются самыми лучшими в истории украинского кино.

Ранее мы говорили о том, что в сети раскрыли подробности нового сезона фильма "Эмили в Париже".

Также мы сообщали о том, что мультфильм "Головоломка-2" установил всемирный рекорд.

Брэд Питт кино фильм Леонардо Ди Каприо приключения

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