ТОП-5 самых интересных фильмов о приключениях — что посмотреть

Напряжение от начала до конца — ТОП-5 фильмов про приключения, которые захватывают дыхание
Просмотр фильма — это всегда что-то увлекательное и интересное, а если этот фильм еще и о приключениях, тогда вообще сложно оторваться от экрана телевизора. Мы представляем вам подборку приключенческих лент, держащих в серьезном напряжении от начала до самого конца.
Новини.LIVE рассказывает об этих фильмах.
Самые лучшие приключенческие фильмы всех времен
Властелин колец (2001 год)
Легендарная картина о приключениях, снятая режиссером Питером Джексоном, рассказывает нам о вымышленном мире — Средиземье. По сюжету фильма — Гобит Фродо Бегинз вместе с Братством отправляется в путешествие для уничтожения Единого Кольца, и эта серия стала одной из самых легендарных в истории кинематографа.
Начало (2010 год)
Научно-фантастический триллер, снятый режиссером Кристофером Ноланом, описывает жизнь профессионального вора, который проникает в подсознание людей, чтобы похитить нужную ему информацию. По сюжету — мужчине предлагают сделать имплантацию идеи человека в подсознание мишени.
Интерстеллар (2014 год)
Научно-фантастическая драма Кристофера Нолана рассказывает о превосходстве компьютерных технологий над реальной жизнью людей, где им не хватает еды. Ученые понимают, что люди не смогут выжить на планетах Млечного Пути, поэтому они попадают в другую галактику.
Останься со мной (1986 год)
Американская драма режиссера Роба Райнера, снятая по мотивам повести Стивена Кинга "Тело", рассказывает о 1959 годе. Четыре парня хотят найти тело мальчика, который без вести пропал, чтобы стать настоящими героями в глазах окружающих.
Бесславные ублюдки (2009 год)
События фильма Квентина Тарантино разворачиваются во время Второй мировой войны во Франции, которую оккупировали нацисты. По сюжету — группа диверсантов планирует убить нацистских лидеров прямо во время премьеры фильма, но для этого им нужно попасть в театр в Париже, оставшись незаметными.
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