ТОП-5 трилерів з найвищим рейтингом — що подивитися

Леонардо Ді Капріо у головній ролі трилеру "Острів проклятих". Фото: Pinterest

Багато людей у світі люблять дивитися фільми, але далеко не всі обирають для перегляду, а саме трилери. А для тих, хто все ж таки є прихильником стрічок зі страшними фрагментами, через які мурахи бігають по шкірі, ми представляємо добірку найкращих трилерів.

Новини.LIVE розповідає про ці фільми.

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Трилери, які вважаються найкращими

Свіжина (2022 рік)

За сюжетом трилера, героїня — молода дівчина на ім’я Ноа, якій не щастить в коханні. Як би дівчина не намагалася знайти партнера, їй це геть не вдавалося, тому одного разу вона припиняє свої пошуки. Однак у магазині вона знайомиться з чоловіком на ім’я Стів, який має дуже дивні вподобання.

Фрагмент з фільму "Свіжина". Фото: Pinterest

Острів проклятих (2010 рік)

У фільмі розповідається про маршала Тедді Деніелса і його напарника Чака Оула, які приїхали на острів Проклятих, щоб знайти одну з пацієнток психлікарні. Одного разу на острові здіймається шалений ураган, який перекриває всі шляхи чоловіків додому, тому Тедді залишається сам на сам зі своїми страхами.

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Острів проклятих". Фото: Pinterest

Останній клієнт (2022 рік)

У сюжеті трилеру — серійний маніяк, який вбиває жінок при надії і знущається з дітей, які ще не народилися. Одного разу до психологині прийшов пацієнт, який почав говорити про своє бажання піти з життя, але згодом жінка усвідомила, що до неї прийшов той самий маніяк.

Кадр з трилеру "Останній клієнт". Фото: MUBI

Ліки від щастя (2016 рік)

В американсько-німецькому містичному трилері йдеться про поїздку фінансиста Лонкгарта до Альп, щоб зустрітися з начальником. Однак, приїхавши туди, чоловік усвідомлює, що керівник зник безвісті. Він вирішує поговорити з керівником спа-центру на цю тему, а той підсипає препарат, від якого фінансисту стає зле. Згодом чоловік потрапляє у пастку.

Фрагмент з містичного трилеру "Ліки від щастя". Фото: The Washington Post

Загублена (2014 рік)

Американський детективний трилер починається з підготовки подружжя до святкування п’яти років весілля, але у процесі жінка раптово зникає. Коли поліція приїжджає до будинку, вона знаходить кров і особистий щоденник жінки, в якому вона розповідала про знущання від коханого. Після цього чоловіка звинувачують у вбивстві, але він насправді нічого не робив, тому починає розслідувати цю справу сам.

Кадр з детективного трилеру "Загублена". Фото: Pinterest

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