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Мурахи по шкірі від одного перегляду — 5 трилерів з високим рейтингом, які шокують

20 вересня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
ТОП-5 трилерів з найвищим рейтингом — що подивитися
Леонардо Ді Капріо у головній ролі трилеру "Острів проклятих". Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

Багато людей у світі люблять дивитися фільми, але далеко не всі обирають для перегляду, а саме трилери. А для тих, хто все ж таки є прихильником стрічок зі страшними фрагментами, через які  мурахи бігають по шкірі, ми представляємо добірку найкращих трилерів.

Новини.LIVE розповідає про ці фільми.

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Трилери, які вважаються найкращими

Свіжина (2022 рік)

За сюжетом трилера, героїня — молода дівчина на ім’я Ноа, якій не щастить в коханні. Як би дівчина не намагалася знайти партнера, їй це геть не вдавалося, тому одного разу вона припиняє свої пошуки. Однак у магазині вона знайомиться з чоловіком на ім’я Стів, який має дуже дивні вподобання.

Фрагмент из фильма "Свежатинка"
Фрагмент з фільму "Свіжина". Фото: Pinterest

Острів проклятих (2010 рік)

У фільмі розповідається про маршала Тедді Деніелса і його напарника Чака Оула, які приїхали на острів Проклятих, щоб знайти одну з пацієнток психлікарні. Одного разу на острові здіймається шалений ураган, який перекриває всі шляхи чоловіків додому, тому Тедді залишається сам на сам зі своїми страхами.

Леонардо Ди Каприо в фильме "Остров проклятых"
Леонардо Ді Капріо у фільмі "Острів проклятих". Фото: Pinterest

Останній клієнт (2022 рік)

У сюжеті трилеру — серійний маніяк, який вбиває жінок при надії і знущається з дітей, які ще не народилися. Одного разу до психологині прийшов пацієнт, який почав говорити про своє бажання піти з життя, але згодом жінка усвідомила, що до неї прийшов той самий маніяк.

Кадр из триллера "Последний клиент"
Кадр з трилеру "Останній клієнт". Фото: MUBI

Ліки від щастя (2016 рік)

В американсько-німецькому містичному трилері йдеться про поїздку фінансиста Лонкгарта до Альп, щоб зустрітися з начальником. Однак, приїхавши туди, чоловік усвідомлює, що керівник зник безвісті. Він вирішує поговорити з керівником спа-центру на цю тему, а той підсипає препарат, від якого фінансисту стає зле. Згодом чоловік потрапляє у пастку.

Фрагмент из мистического триллера "Лекарство от здоровья"
Фрагмент з містичного трилеру "Ліки від щастя". Фото: The Washington Post

Загублена (2014 рік)

Американський детективний трилер починається з підготовки подружжя до святкування п’яти років весілля, але у процесі жінка раптово зникає. Коли поліція приїжджає до будинку, вона знаходить кров і особистий щоденник жінки, в якому вона розповідала про знущання від коханого. Після цього чоловіка звинувачують у вбивстві, але він насправді нічого не робив, тому починає розслідувати цю справу сам.

Кадр из детективного триллера "Исчезнувшая"
Кадр з детективного трилеру "Загублена". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які фільми про пригоди вважаються найзахопливішими. 

Раніше ми розповідали про те, які фільми можна переглянути сірими осінніми вечорами.

Також ми повідомляли про те, які стрічки вважаються найкращими в історії українського кіно.

кіно фільм Леонардо Ді Капріо трилери

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