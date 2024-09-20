ТОП-5 триллеров с самым высоким рейтингом — что посмотреть

Леонардо Ди Каприо в главной роли триллера "Остров проклятых". Фото: Pinterest

Много людей в мире любят смотреть фильмы, но далеко не все выбирают для просмотра именно триллеры. А для тех, кто, все же, является поклонником лент со страшными фрагментами, вызывающими мурашки по коже, мы представляем подборку самых лучших триллеров.

Новини.LIVE рассказывает об этих фильмах.

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Свежатинка (2022 год)

По сюжету триллера — молодая девушка по имени Ноа, которой не везет в любви. Как бы девушка ни пыталась найти партнера, ей это совсем не удавалось, поэтому однажды она прекращает свои поиски. Однако, в магазине она знакомится с мужчиной по имени Стив, у которого очень странные предпочтения.

Фрагмент из фильма "Свежатинка". Фото: Pinterest

Остров проклятых (2010 год)

В фильме рассказывается о маршале Тедди Дэниелсе и его напарнике Чаке Оуле, приехавших на остров Проклятых, чтобы найти одну из пациенток психбольницы. Однажды на острове поднимается безумный ураган, который перекрывает все пути мужчин домой, поэтому Тедди остается один на один со своими страхами.

Леонардо Ди Каприо в фильме "Остров проклятых". Фото: Pinterest

Последний клиент (2022 год)

В сюжете триллера — серийный маньяк, который убивает беременных женщин и издевается над еще не родившимися детьми. Однажды к психологу пришел пациент, который начал говорить о своем желании уйти из жизни, но потом женщина осознала, что к ней пришел тот самый маньяк.

Кадр из триллера "Последний клиент". Фото: MUBI

Лекарство от здоровья (2016 год)

В американско-немецком мистическом триллере говорится о поездке финансиста Лонкгарта в Альпы, чтобы встретиться с начальником. Однако, приехав туда, мужчина осознает, что руководитель пропал без вести. Он решает поговорить с руководителем спа-центра на эту тему, а тот подсыпает препарат, от которого финансисту становится плохо. Впоследствии мужчина попадает в ловушку.

Фрагмент из мистического триллера "Лекарство от здоровья". Фото: The Washington Post

Исчезнувшая (2014 год)

Американский детективный триллер начинается с подготовки супругов к празднованию пяти лет свадьбы, но в процессе женщина внезапно исчезает. Когда полиция приезжает в дом, она находит кровь и личный дневник женщины, в котором она рассказывала об издевательствах от любимого. После этого мужчину обвиняют в убийстве, но он на самом деле ничего не делал, поэтому начинает расследовать это дело сам.

Кадр из детективного триллера "Исчезнувшая". Фото: Pinterest

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