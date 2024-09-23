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Романтические фильмы о любви, которые заставят плакать даже самых стойких

23 сентября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
ТОП-3 самых романтичных фильма о настоящей любви — что посмотреть
Фрагмент из романтической мелодрамы "Полночное солнце". Фото: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

Обычно принято считать, что романтические фильмы о любви — это больше для девушек и женщин, но эти картины точно стоит посмотреть абсолютно всем. Мы предлагаем вам ТОП-3 самых лучших мелодрам о настоящей любви, которые вдохновляют.

Новини.LIVE делится подборкой самых романтичных фильмов.

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Самые лучшие мелодрамы о настоящей любви

В метре друг от друга (2019 год)

Американская мелодрама режиссера Джастина Бальдони рассказывает о двух людях, которые познакомились в больнице, где узнали, что у них обоих — фиброз, из-за которого им нужно находиться на расстоянии друг от друга. Со временем люди влюбляются друг в друга, но помнят, что подходить друг к другу нельзя.

Тем не менее, чувства сильной любви обостряются, поэтому пара хочет коснуться друг друга. Партнеры еще не знают, что одно прикосновение может перевернуть их жизнь "вверх ногами".

Фрагмент из американской мелодрамы "В метре друг от друга"
Фрагмент из американской мелодрамы "В метре друг от друга". Фото: скриншот с YouTube

До встречи с тобой (2016 год)

Романтический фильм рассказывает историю парня, который жил активной жизнью, пока не попал в серьезное ДТП. В результате аварии у героя полностью парализовало тело, поэтому он не видит смысла жить дальше. Однажды за ним начинает ухаживать девушка, которая должна вернуть ему желание жить.

Парень видит, как девушка живет полноценной жизнью, пока он находится в таком состоянии, поэтому между ними часто возникают ссоры. Однако, после того, как девушка видит желание парня покончить жизнь самоубийством, она решает сделать его счастливым.

Кадр из романтического фильма "До встречи с тобой"
Кадр из романтического фильма "До встречи с тобой". Фото: скриншот с YouTube

Полночное солнце (2018 год)

Молодежная романтическая мелодрама рассказывает о молодой девушке Кэти, которая страдает редкой болезнью и не может долго быть на солнце. Героини приходится большинство времени сидеть дома, но однажды она вышла поиграть на гитаре на улице, где встретила парня, в которого влюбилась.

Впоследствии между ними вспыхивает настоящая любовь, которая заставит их вместе пройти тяжелые испытания.

Фрагмент с мелодрамы "Полночное солнце"
Фрагмент из мелодрамы "Полночное солнце". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие фильмы о серийных убийцах и маньяках считаются самыми лучшими.

Раньше мы рассказывали о том, какие приключенческие фильмы считаются самыми лучшими.

Также мы сообщали о том, какие фильмы считаются самыми лучшими в истории украинского кино.

кино фильм романтика любовь

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