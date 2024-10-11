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Які звички руйнують стосунки — чого краще не робити заради кохання

11 жовтня 2024 08:11
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Ці звички точно зруйнують стосунки — що краще не робити
Закохані люди, які посварилися. Фото: Freepik
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

На жаль, сьогодні рідко можна зустріти людей, у стосунках яких вирує суцільна гармонія і спокій. Якщо ви помітили, що у ваших стосунках щось змінилося в поганий бік, ймовірно, цьому посприяли деякі звички, які здатні зруйнувати будь-який зв’язок між людьми.

Новини.LIVE розповідає про буденні звички, які здатні зіпсувати стосунки між закоханими.

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Невміння висловлювати власні емоції

Часто буває так, що ви або ваш партнер не вміють вам висловлювати свої емоції. Через це почуття між закоханими починають ставати холодними, а самі вони — геть чужими. Це одна зі звичок здатна зіпсувати стосунки, тому краще змініть свою поведінку.

Навчіться висловлювати свою емпатію і говорити коханій людині те, що ви до неї відчуваєте.

Влюбленные
Закохана пара, яка свариться. Фото: Pinterest

Спроба змінити партнера

Якщо ви намагається щось змінити в поведінці своєї коханої людини, це може негативно вплинути на ваші стосунки. Більш того, між вами може спалахнути взаємна неприязнь. Запам’ятайте, що характер дорослої людини неможливо змінити. 

Саме тому краще або звикніть до поведінки партнера, або не мучайте ані себе, ані його.

Ссора партнеров
Чоловік, який кричить на жінку. Фото: Pinterest

Відсутність особистого простору

Кожній людині в цьому житті потрібно мати свій простір, в який краще не сунутися. Річ у тому, що в людей, які разом 24/7, виникає сильна та інколи навіть неадекватна прив’язка. Це згодом переростає в залежність від людини, якої важко позбутися. 

Тому експерти рекомендують завжди мати свій особистий простір і дозволити його мати своїй коханій людині, щоб ваші стосунки не перетворювалися на суцільні страждання.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити на першому побаченні. 

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Також ми повідомляли про те, як не можна себе поводити дівчині на першому побаченні з хлопцем.

психологія відносини звички поради кохання

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