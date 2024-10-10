Що категорично не можна робити на першому побаченні — поради психолога

Перше побачення. Фото: freepik.com

Перші побачення — це прекрасна можливість для обох партнерів дізнатися більше одне про одного, налагодити зв'язок та зрозуміти, чи є потенціал для розвитку відносин. Однак, існує низка помилок, які можуть зіпсувати цей важливий момент.

Яких простих речей варто уникати, щоб викликати позитивні емоції у партнера та збільшити шанси на друге побачення.

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Не будьте занадто нав'язливими

Дайте партнеру можливість розповісти про себе. Уникайте надмірної уваги до особистих питань.

Не критикуйте

Уникайте негативних коментарів про все, починаючи від їжі до людей навколо. Це може створити негативну атмосферу.

Не обговорюйте колишніх

Питання про експартнерів можуть створити незручність та відчуття порівняння.

Не говоріть про шлюб та дітей

Це може налякати партнера, якщо між вами ще немає достатнього зв'язку.

Не використовуйте занадто багато жаргону чи сленгу

Якщо ви занадто захоплені своїм сленгом, ваш партнер може не зрозуміти вас.

Не будьте занадто серйозними

Перші побачення повинні бути легкими та веселими. Спробуйте розслабитись!

Не говоріть про гроші

Теми, пов'язані з фінансами, можуть бути неприязні. Уникайте розмов про зарплату, борги тощо.

Не запізнюйтесь

Це може створити враження, що ви не цінуєте час партнера.

Не будьте зайняті телефоном

Перевірка повідомлень або соцмереж під час зустрічі може виглядати недоречно.

Не намагайтеся здаватися кимось іншим

Будьте собою. Якщо ви будете природними та щирими, ймовірність успіху зросте.

Фото: freepik.com

Пам'ятайте, що головне — це взаємна повага, комфорт та бажання пізнати одне одного. Вдалого побачення!

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