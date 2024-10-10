Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow 10 вещей, которые нельзя делать на первом свидании, чтоб встретиться во второй раз arrow

10 вещей, которые нельзя делать на первом свидании, чтоб встретиться во второй раз

10 октября 2024 01:15
Игорь Шаповал - Редактор
Игорь Шаповал
Редактор
Что категорически нельзя делать на первом свидании — советы психолога
Первое свидание. Фото: freepik.com
Игорь Шаповал - Редактор
Игорь Шаповал
Редактор

Первые свидания — прекрасная возможность для обоих партнеров узнать больше друг о друге, наладить связь и понять, есть ли потенциал для развития отношений. Однако существует ряд ошибок, которые могут испортить этот важный момент.

Каких простых вещей следует избегать, чтобы вызвать положительные эмоции у партнера и увеличить шансы на второе свидание.

Читайте также:
  • Не будьте слишком навязчивыми

Дайте партнеру возможность рассказать о себе. Избегайте чрезмерного внимания к личным вопросам.

  • Не критикуйте

Избегайте негативных комментариев обо всем, начиная от еды до людей вокруг. Это может создать отрицательную атмосферу.

  • Не обсуждайте бывших

Вопросы об экс-партнере могут создать неудобство и вызвать ощущение сравнения.

  • Не говорите о браке и детях

Это может напугать партнера, если между вами еще нет достаточной связи.

  • Не используйте слишком много жаргона или сленга

Если вы слишком увлечены своим сленгом, ваш партнер может не понять вас.

  • Не будьте слишком серьезны

Первые свидания должны быть легкими и веселыми. Попытайтесь расслабиться!

  • Не говорите о деньгах

Темы, связанные с финансами, могут быть неприязненными. Избегайте разговоров о зарплате, долгах и т.п.

  • Не опаздывайте

Это может произвести впечатление, что вы не цените время партнера.

  • Не будьте заняты телефоном

Проверка сообщений или соцсетей во время встречи может выглядеть некстати.

  • Не пытайтесь казаться кем-то другим

Будьте собой. Если вы будете естественными и искренними, вероятность успеха увеличится.

 

10 вещей, которые нельзя делать на первом свидании, чтобы встретиться во второй раз - фото 1
Фото: freepik.com

Помните, что главное — это взаимное уважение, комфорт и желание узнать друг друга. Удачного свидания!

Ранее мы писали, какое поведение девушки на первом свидании может навсегда отпугнуть парня.

Также рассказывали, как улучшить романтические отношения после 10 лет в браке.

психология знакомства советы первое свидание поведение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:01 Жорин из 3 ОШБр показал, как уничтожают врага в Харьковской области — эффектные кадры из БпЛА

Срочная новость

01:55 В Киевской области раздаются взрывы — что известно

01:39 Восточная Европа тратит сумасшедшие деньги на оборону от РФ — уже известно сколько именно

01:32 Житель Бахмута сдавал ФСБ координаты позиций ВСУ — что решил суд

01:30 В Украине проведут аудит критических предприятий — будет ли приостановка бронирования

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

00:32 Во Львове прогремели взрывы — свидетели показали видео и рассказали о подрыве гранат

00:30 Как ищут тех, кто не обновил данные до 16 июля — комментарий ТЦК

00:12 Зимой Украина будет со светом, но есть главное условие — в Минэнерго заявили, какое

00:07 Воздушная тревога в Киевской области и в ряде других регионов — какая опасность

9 октября 2024

23:55 На Закарпатье судили мужчину за помощь уклонистам — почему его не наказали

02:01 Жорин из 3 ОШБр показал, как уничтожают врага в Харьковской области — эффектные кадры из БпЛА

Срочная новость

01:55 В Киевской области раздаются взрывы — что известно

01:39 Восточная Европа тратит сумасшедшие деньги на оборону от РФ — уже известно сколько именно

01:32 Житель Бахмута сдавал ФСБ координаты позиций ВСУ — что решил суд

01:30 В Украине проведут аудит критических предприятий — будет ли приостановка бронирования

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

00:32 Во Львове прогремели взрывы — свидетели показали видео и рассказали о подрыве гранат

00:30 Как ищут тех, кто не обновил данные до 16 июля — комментарий ТЦК

00:12 Зимой Украина будет со светом, но есть главное условие — в Минэнерго заявили, какое

00:07 Воздушная тревога в Киевской области и в ряде других регионов — какая опасность

9 октября 2024

23:55 На Закарпатье судили мужчину за помощь уклонистам — почему его не наказали

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов