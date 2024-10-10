Что категорически нельзя делать на первом свидании — советы психолога

10 вещей, которые нельзя делать на первом свидании, чтоб встретиться во второй раз
Первые свидания — прекрасная возможность для обоих партнеров узнать больше друг о друге, наладить связь и понять, есть ли потенциал для развития отношений. Однако существует ряд ошибок, которые могут испортить этот важный момент.
Каких простых вещей следует избегать, чтобы вызвать положительные эмоции у партнера и увеличить шансы на второе свидание.
- Не будьте слишком навязчивыми
Дайте партнеру возможность рассказать о себе. Избегайте чрезмерного внимания к личным вопросам.
- Не критикуйте
Избегайте негативных комментариев обо всем, начиная от еды до людей вокруг. Это может создать отрицательную атмосферу.
- Не обсуждайте бывших
Вопросы об экс-партнере могут создать неудобство и вызвать ощущение сравнения.
- Не говорите о браке и детях
Это может напугать партнера, если между вами еще нет достаточной связи.
- Не используйте слишком много жаргона или сленга
Если вы слишком увлечены своим сленгом, ваш партнер может не понять вас.
- Не будьте слишком серьезны
Первые свидания должны быть легкими и веселыми. Попытайтесь расслабиться!
- Не говорите о деньгах
Темы, связанные с финансами, могут быть неприязненными. Избегайте разговоров о зарплате, долгах и т.п.
- Не опаздывайте
Это может произвести впечатление, что вы не цените время партнера.
- Не будьте заняты телефоном
Проверка сообщений или соцсетей во время встречи может выглядеть некстати.
- Не пытайтесь казаться кем-то другим
Будьте собой. Если вы будете естественными и искренними, вероятность успеха увеличится.
Помните, что главное — это взаимное уважение, комфорт и желание узнать друг друга. Удачного свидания!
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