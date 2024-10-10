Что категорически нельзя делать на первом свидании — советы психолога

Первое свидание. Фото: freepik.com

Первые свидания — прекрасная возможность для обоих партнеров узнать больше друг о друге, наладить связь и понять, есть ли потенциал для развития отношений. Однако существует ряд ошибок, которые могут испортить этот важный момент.

Каких простых вещей следует избегать, чтобы вызвать положительные эмоции у партнера и увеличить шансы на второе свидание.

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Не будьте слишком навязчивыми

Дайте партнеру возможность рассказать о себе. Избегайте чрезмерного внимания к личным вопросам.

Не критикуйте

Избегайте негативных комментариев обо всем, начиная от еды до людей вокруг. Это может создать отрицательную атмосферу.

Не обсуждайте бывших

Вопросы об экс-партнере могут создать неудобство и вызвать ощущение сравнения.

Не говорите о браке и детях

Это может напугать партнера, если между вами еще нет достаточной связи.

Не используйте слишком много жаргона или сленга

Если вы слишком увлечены своим сленгом, ваш партнер может не понять вас.

Не будьте слишком серьезны

Первые свидания должны быть легкими и веселыми. Попытайтесь расслабиться!

Не говорите о деньгах

Темы, связанные с финансами, могут быть неприязненными. Избегайте разговоров о зарплате, долгах и т.п.

Не опаздывайте

Это может произвести впечатление, что вы не цените время партнера.

Не будьте заняты телефоном

Проверка сообщений или соцсетей во время встречи может выглядеть некстати.

Не пытайтесь казаться кем-то другим

Будьте собой. Если вы будете естественными и искренними, вероятность успеха увеличится.

Фото: freepik.com

Помните, что главное — это взаимное уважение, комфорт и желание узнать друг друга. Удачного свидания!

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