Как девушке не стоит вести себя на первом свидании — советы психологов

Девушка на первом свидании с парнем. Фото: Drazen Zigic

Первое свидание — это момент, когда формируется первое впечатление, которое может иметь решающее значение для дальнейших отношений. Некоторое поведение девушки может оттолкнуть парня и разрушить шанс на второе свидание.

Какое поведение девушки на первом свидании испортит впечатление навсегда, делимся советами психологов в материале.

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Поведение девушки на первом свидании, которое может навсегда отпугнуть парня

По словам экспертов в отношениях, можно выделить пять ошибок на первом свидании:

1. Чрезмерная самовлюбленность

По словам психологов, оттолкнуть парня может чрезмерная самовлюбленность, к примеру, когда девушка говорит только о себе, своих достижениях, внешности и вовсе не интересуется собеседником. Если вы заинтересованы человеком, лучше балансировать разговор, слушать собеседника, задавать вопросы.

2. Постоянные жалобы

Негативное поведение, постоянные жалобы или жалобы на жизнь могут создать впечатление, что девушка несчастлива и не готова к здоровым отношениям. Парень может почувствовать себя неловко, лишним или ненужным, если разговор все время сосредоточен на проблемах. Совет от психологов пытаться сохранять позитивный настрой, ведь первое свидание — это время для приятных впечатлений.

3. Чрезмерная навязчивость

Слишком навязчивое поведение может испугать парня. Это касается как физических контактов, так и эмоционального давления. Психологи советуют осторожничать и не переходить границы. Важно сохранять равновесие между интересом и соблюдением личных границ.

Девушка на первом свидании с парнем. Фото: freepik.com

4. Попытки казаться лучше, чем есть

Одна из распространенных ошибок на первом свидании — это желание выглядеть идеальной или притворяться кем-то другим. Когда девушка слишком старается произвести впечатление и создает образ, не соответствующий ее подлинной сущности, это может вызвать недоверие. Парень может почувствовать фальшь и неискренность, что создает барьер в коммуникации.

Психологи советуют быть собой и не бояться показать свои подлинные черты, ведь естественность — это то, что помогает строить настоящие отношения на взаимопонимании и доверии. Будьте честны и избегайте перевоплощения в кого-то другого, ведь это лишь временная стратегия, которая может быстро разрушить потенциальные отношения.

5. Чрезмерная таинственность или молчаливость

Когда девушка слишком молчалива или закрыта, это может стать причиной, по которой второе свидание может не состояться. Парень может решить, что девушка не заинтересована или не готова к построению отношений. Психологи рекомендуют быть открытой и дружелюбной, поддерживать легкое и непринужденное общение.

Если нервничаете из-за первого свидания и боитесь сказать что-то не то, можно заранее подумать о темах, которые вам интересны или на которые легко говорить, например, о путешествиях, хобби или музыке. Это поможет избежать неловких пауз и создаст приятную атмосферу для общения.

Если чувствуете, что нервничаете, попробуйте больше слушать своего собеседника. Задавайте вопросы, чтобы поддерживать разговор, и это снизит давление говорить постоянно.

Помните, что всегда в любой ситуации важно быть собой. Не пытайтесь выглядеть идеальной или притворяться кем-то другим. Парень пришел на свидание, чтобы познакомиться именно с вами, поэтому не стоит слишком переживать о недостатках, получайте удовольствие от общения.