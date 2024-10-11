Эти привычки точно разрушат отношения — что лучше не делать

Влюбленные люди, которые поругались. Фото: Freepik

К сожалению, сегодня редко можно встретить людей, в отношениях которых бурлит сплошная гармония и спокойствие. Если вы заметили, что в ваших отношениях что-то изменилось в плохую сторону, вероятно, этому поспособствовали некоторые привычки, способные разрушить любую связь между людьми.

Новини.LIVE рассказывает о обыденных привычках, которые способны испортить отношения между влюбленными.

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Неумение выражать собственные эмоции

Зачастую бывает так, что вы или ваш партнер не умеют вам выражать свои эмоции. Поэтому чувства между влюбленными начинают становиться холодными, а сами они — совсем чужими. Это одна из привычек, способная испортить отношения, поэтому лучше измените свое поведение.

Научитесь выражать свою эмпатию и говорить любимому человеку то, что вы к нему испытываете.

Влюбленная пара, которая ссорится. Фото: Pinterest

Попытка изменить партнера

Если вы пытаетесь что-то изменить в поведении своего любимого человека, это может повлиять на ваши отношения. Более того, между вами может вспыхнуть взаимная неприязнь. Запомните, что характер взрослого человека невозможно изменить.

Именно поэтому лучше либо привыкните к поведению партнера, либо не мучайте ни себя, ни его.

Мужчина, кричащий на женщину. Фото: Pinterest

Отсутствие личного пространства

Каждому человеку в этой жизни нужно иметь свое пространство, в которое лучше не соваться. Дело в том, что у людей, которые вместе 24/7, возникает сильная и иногда даже неадекватная привязка. Это впоследствии перерастает в зависимость от человека, от которой трудно избавиться.

Поэтому эксперты рекомендуют всегда иметь свое личное пространство и разрешить его иметь своему любимому человеку, чтобы ваши отношения не превращались в сплошные страдания.

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