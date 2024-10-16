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Запомните и никогда не ведитесь на них — какие фразы любят манипуляторы

16 октября 2024 14:40
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Что обычно говорят манипуляторы — фразы, на которые лучше не вестись
Иллюстрация женщины, которая манипулирует мужчиной. Фото: Punter Planet
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Многие любят манипулировать другими, часто заставляя окружающих чувствовать себя использованными, и одной из основных стратегий считается контроль в разговорах. Эксперт по отношениям Тина Фэй рассказала о фразах, которые очень часто любят использовать эти люди, чтобы достичь желаемого.

Об этом сообщает HackSpirit.

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Любимые фразы людей-манипуляторов

"Ты всегда..."

Этой фразой люди-манипуляторы любят перекручивать разговор в свою пользу и тем самым заставлять собеседника сомневаться в себе. Именно эта фраза не дает человеку быть уверенным в себе и заставляет его сомневаться в своей адекватности.

"Поверь мне..."

Настоящие манипуляторы точно знают, как заставить человека доверять им, а затем использовать его в собственных целях. Когда человек говорит эти слова, собеседник чувствует себя в безопасности, поэтому манипулятор начинает использовать это.

Манипулятор
Иллюстрирование человека-манипулятора. Фото: Freepik

"Я просто пытаюсь тебе помочь..."

Это классический прием всех манипуляторов, скрывающий собственные намерения под видом обычной заботы. Говоря эти слова, манипуляторы производят впечатление, будто они оказывают услугу.

"Возможно, ты неправильно понял..."

Такими словами люди, любящие манипулировать другими, якобы перекладывают вину на собеседника. Такой фразой они заставляют их сомневаться в собственном восприятии информации, поэтому начинают контролировать диалог.

Ссора людей
Люди, которые ссорятся. Фото: Daily Mail

"Я не хочу спорить..."

Эти слова похожи на то, что человек хочет избежать ссоры, однако на самом деле это означает, что он не хочет брать на себя ответственность. Такие слова манипуляторы говорят для того, чтобы закончить разговор и не дать собеседнику раскрыть их намерения.

Какие еще фразы говорят манипуляторы

Люди, которые любят контролировать других, используют такие фразы для манипуляций, как:

  • "Ты слишком чувствителен..."
  • "Если бы ты действительно заботился обо мне..."
  • "Я не это имел в виду..."
  • "Это для твоего блага..."
  • "Ты слишком много об этом думаешь..."

Напомним, мы писали о том, почему мужчины отказываются дарить своим любимым женщинам цветы.

Раньше мы рассказывали о том, как понять, что мужчина хочет закончить отношения с женщиной.

Также мы сообщали о том, какие обыденные привычки способны разрушить отношения партнеров.

психология отношения фраза манипулятор манипуляция

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