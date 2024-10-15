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Чоловік по-справжньому вас кохає — які ознаки на це вказують

15 жовтня 2024 14:21
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Як зрозуміти, що чоловік дійсно кохає — ознаки вірності партнера
Щасливий хлопець зі своєю коханою. Фото: Pinterest
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

За вчинками чоловіка можна зрозуміти, чи дійсно він закоханий, адже багато хто з них краще зробить, ніж зайвий раз скаже щось. Дізнайтеся, як можна визначити, чи серйозно налаштований ваш коханий на стосунки, за певними його вчинками.

Новини.LIVE розповідає про ці вчинки.

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Будування спільних планів

Коли чоловік каже фрази "Ми поїдемо", "Нам потрібно купити" тощо, це означає, що він серйозно налаштований на ваше спільне майбутнє. Якщо говорити іншими словами — чоловік, який дійсно закоханий, не уявляє свого майбутнього без вас.

Мужчина с женщиной
Закохана пара, яка гуляє на вулиці. Фото: Pexels

Відсутність флірту з іншими жінками

Коли чоловік поважає свою кохану, він ніколи в житті не заграватиме до інших жінок. Річ у тому, що він для себе зробив певний висновок, який говорить про те, що йому більше ніхто не потрібен.

Засудження тих, хто зраджує

Закоханий чоловік не розуміє, з яких причин люди в стосунках йдуть на зради. Проте, будьте обережні, адже деякі чоловіки спеціально обурюються перед вами, щоб показати себе з гарного боку, а насправді вони входять до списку цих людей.

Турбота і підтримка

Якщо чоловік дбає про вас, це означає, що він не хоче завершувати з вами романтичні стосунки. Річ у тому, що чоловік морально не підтримуватиме жінку, до якої в нього немає ніякої справи. Тому якщо він дбає про вас, це явна ознака його серйозних намірів.

Влюбленная пара
Хлопець, який обіймає свою кохану. Фото: Freepik

Продовження освідчень у коханні

Ви вже довго в шлюбі, а чоловік й досі говорить вам "Я тебе кохаю"? Це точно говорить про те, що ваш партнер й досі відчуває до вас ті почуття, як раніше, тому радійте. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому чоловіки насправді не дарують своїм коханим квіти. 

Раніше ми розповідали про те, які звички здатні зруйнувати романтичні стосунки. 

Також ми повідомляли про те, які ознаки свідчать про зраду в стосунках з боку партнера. 

шлюб психологія відносини кохання вірність

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