Что сделать, чтобы ребенок не сидел постоянно в телефоне — советы от психологов

Женщина, которая пытается забрать у сына телефон. Фото: Medium

В современной жизни трудно найти молодое поколение, которое не сидело бы постоянно в телефонах, а если в вашей семье происходит то же самое, делайте что-то с этим срочно. Психологи объяснили, как можно сделать так, чтобы ребенок не сидел 24/7 в гаджетах.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Постоянно пребывание у телефона может делать человека нервным и разгневанным. А если это делает ваш ребенок, тогда можно его конкретно "потерять". Ребенок может лежать в постели в телефоне, быть в ванной с ним и даже есть, сидя в гаджете.

Девочка, которая сидит в телефоне. Фото: Freepik

Если вы хотите сделать так, чтобы ваш ребенок больше общался со своими друзьями в реальной жизни и проводил много времени на свежем воздухе, а не в телефоне, воспользуйтесь простыми, но достаточно эффективными советами.

Как отучить ребенка от гаджетов

Сначала узнайте, почему ваш ребенок сидит постоянно в телефоне, планшете или ноутбуке. Возможно, так он "прячет" себя от проблем, которые касаются ее взаимопонимания с вами или со своими сверстниками. Как только вы это выяснили, начинайте действовать.

Психологи сначала советуют сменить сферу, в которой у вашего ребенка возникли проблемы. После того, как вы добились желаемых результатов, переходите к последнему этапу. Речь идет о том, чтобы поставить на пути вашего ребенка новые ориентиры, которые отвлекут его от постоянного сиденья в телефоне.

Ребенок, сидящий в ноутбуке. Фото: SOHA

Найдите ребенку дело, которым он заинтересуется, — это может быть какая-то спортивная секция или творческий кружок. Самое главное в этом — чтобы ребенок мог понять, что реальная жизнь гораздо лучше и приятнее, чем виртуальная.

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