Як відповідати хамам — фраза, яка поставить грубіянів на місце раз і назавжди

Чоловік, який кричить на жінку. Фото: The Wright Initiative

У жодній розмові немає місця для хамства і грубості, адже ці дві речі здатні зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Психологи пояснили, що треба казати людям, які вас ображають, щоб вони назавжди забули про погані слова на вашу адресу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Коли людина починає хамити, від неї одразу хочеться відмовитися, адже всередині одразу виникає неприємний відбиток. Своїм хамством ця людина може зруйнувати стосунки — чи то дружні, чи то романтичні. Що найгірше — що ці ситуації виникають доволі часто.

Чоловік, який кричить на співробітників. Фото: The Times

Якщо на вашому шляху трапилася така людина, вам краще дати їй відсіч, інакше вона "сяде на голову" вам. Найчастіше це роблять люди, які мають низьку самооцінку, погану освіченість, емоційне напруження або стресові ситуації.

Однак, є одна фраза, яка здатна "закрити рота" справжнім хамам, тому вам краще її запам’ятати.

Якою фразою можна дати відсіч хамам

Психологи поділилися порадами і розповіли, про те, якою фразою можна поставити співрозмовників-хамів на місце. У такому випадку говоріть таку фразу: "Не принижуй сам себе такою поведінкою!" Ці слова одразу зводять нанівець таку поведінку і змушують замислитися над своїми вчинками.

Якщо ви навчитеся правильно реагувати на грубість і хамство з боку співрозмовників, вам вдасться отримати контроль над певною ситуацією. До того ж, у такому випадку ви маєте високі шанси захистити власний особистий простір.

Тому запам’ятайте одну фразу психологів і використовуйте її щоразу, коли на вашому шляху раптово з’являється хам і грубіян.

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