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Чоловік обіцяє, але не робить — чому так відбувається

17 жовтня 2024 19:02
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Чому чоловік не виконує обіцянки — в чому причини
Жінка, яка кричить на чоловіка. Фото: Pinterest
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Є такі чоловіки, які в стосунках виконують те, що пообіцяли, за будь-яких умов, а є ті, хто не дотримує своїх слів. Психологи пояснили, чому чоловіки обіцяють своїх другим половинкам "золоті гори", але згодом не дотримують свого слова і не виконують ці обіцянки.

Новини.LIVE розповідає, чому так відбувається.

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Це просто ваша фантазія

Ви можете думати, що ви однаково зрозуміли те чи інше прохання, однак все не так. Наприклад, чоловік каже, ніби він вам зателефонує, і ви чекаєте на його дзвінок вже наступного дня, але він не називав конкретних термінів. В результаті жінка починає засмучуватися, а чоловік — не розуміти, чого так.

Він хоче справити враження

Коли чоловік не дотримує слів на початку стосунків, то це означає, що він хотів показати себе супергероєм у ваших очах. Інколи чоловік обіцяє "зірку з неба", бажаючи догодити своїй другій половинці, однак це не означає, що він її буквально дістане.

Пара
Сварка чоловіка і жінки. Фото: Freepik

Він не цінить ваші емоції

Якщо чоловік не робить того, чого пообіцяв, це означає, що він просто не цінить ваші почуття. Тобто він розуміє, що ви розчаруєтеся, якщо він не виконає обіцянку, але йому все одно. Йому просто комфортно з вами, але працювати над собою він не хоче.

Він хоче уникнути сварок

Деякі чоловіки обіцяють чогось через те, що не хочуть сваритися або розчаровувати вас. Це своєрідний самозахист від проблем, але в результаті з’являються нові труднощі. Всі чоловіки не люблять складні розмови, тому своїми обіцянками намагаються нібито "тушити багаття".

Він не розуміє, наскільки це для вас важливо

Інколи чоловіки не виконують обіцянки через те, що просто не вважають це важливим. Вони думають, що є щось важливіше, тому починають порушувати обіцянки. Однак чоловіки не розуміють, що можуть зробити вам цим боляче.

Нагадаємо, ми писали про те, що краще не робити під час зустрічі з мамою коханого. 

Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що чоловік дійсно кохає свою жінку. 

Також ми повідомляли про те, які звички здатні зруйнувати будь-які любовні стосунки. 

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