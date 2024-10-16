Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Зустріч з мамою коханого — сім помилок, яких треба уникати жінці arrow

Зустріч з мамою коханого — сім помилок, яких треба уникати жінці

16 жовтня 2024 01:20
Ігор Шаповал - Редактор
Ігор Шаповал
Редактор
Як треба себе поводити при зустрічі з мамою коханого — поради психолога
Зустріч з його матір’ю. Фото: freepik.com
Ігор Шаповал - Редактор
Ігор Шаповал
Редактор

Зустріч з мамою партнера — це завжди важливий та відповідальний момент, адже вона може вплинути на подальший розвиток стосунків, тому важливо підготуватися до цієї події. Психологи радять уникати певних помилок, які можуть зіпсувати перше враження.

Ось кілька ключових моментів, яких слід остерігатися. 

Читайте також:

Не демонструйте надмірну нервозність

Звісно, на зустрічі з мамою коханої людини може бути присутнє хвилювання, але важливо намагатися зберігати спокій. Надмірна нервозність може створити враження невпевненості. Постарайтеся дихати глибоко, говорити спокійно та вести бесіду, не забуваючи про усмішку.

Уникайте критики сімейних цінностей

Кожна родина має свої традиції та цінності. Висловлюючи свої погляди на різні аспекти життя, уникайте критики або негативних коментарів щодо сімейних звичаїв вашого партнера. Це може бути сприйнято як неповага та призвести до конфлікту.

Не порівнюйте свою родину з їхньою

Порівняння може викликати непорозуміння та негативні емоції. Якщо ви почнете розповідати про те, як у вас відбуваються свята або виховання дітей, не варто робити акцент на "кращості" своєї родини. Кожна сім'я унікальна, й важливо це враховувати.

Уникайте занадто особистих тем

Перший раз зустрічаючись з мамою партнера, не варто відразу порушувати особисті або інтимні питання. Під час розмови краще залишитися на легких та нейтральних темах — хобі, подорожі, улюблені фільми. Це допоможе створити невимушену атмосферу.

Не забувайте дякувати

Подяка за запрошення на зустріч або за частування — це важливий жест. Він демонструє вашу вихованість і повагу до матері партнера. Не забувайте говорити хороші слова на адресу страв або помешкання.

Уникайте поганих манер

Звертаючи увагу на свої манери, ви підкреслите свою вихованість. Це стосується як поведінки за столом, так і підбору слів. Неприпустимо некоректно висловлюватися або ігнорувати елементарні норми етикету.

Не намагайтеся перевищити очікування

Прагнення виглядати ідеально може підштовхнути вас до такої поведінки, яка стосункам не сприяє. Будьте самими собою — це найбільше цінують. Партнер прийняв вас такою, якою ви є, і важливо, щоб мама партнера також познайомилася з вашою справжньою особистістю.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що ваші стосунки завершуються.

Також психолог порадив, як покращити романтичні стосунки після 10 років у шлюбі.

родина психологія відносини поради як побудувати щасливі стосунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:03 Єрмак та Сибіга зустрілися з послами G20 — про що говорили

01:32 Прикордонник вимагав звільнення для догляду за дитиною — що вирішив суд

01:30 Експерт відповів, чи буде мобілізація жінок в Україні

01:25 Україна та Маврикій затвердили безвізовий режим між країнами

00:49 Молодіжна збірна України несподівано програла Сербії у відборі на Євро-2025

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

00:30 Якщо батько-одинак — коли можуть мобілізувати до ЗСУ

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

00:00 Телескоп "Хаббл" зробив фото галактики, яка наближається до Землі

15 жовтня 2024

23:58 Гравцю збірної України подарували квартиру за виклик на матчі Ліги Націй

23:53 Приховували відсутність військових на службі — як суд покарав двох командирів

02:03 Єрмак та Сибіга зустрілися з послами G20 — про що говорили

01:32 Прикордонник вимагав звільнення для догляду за дитиною — що вирішив суд

01:30 Експерт відповів, чи буде мобілізація жінок в Україні

01:25 Україна та Маврикій затвердили безвізовий режим між країнами

00:49 Молодіжна збірна України несподівано програла Сербії у відборі на Євро-2025

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

00:30 Якщо батько-одинак — коли можуть мобілізувати до ЗСУ

00:00 Телескоп "Хаббл" зробив фото галактики, яка наближається до Землі

15 жовтня 2024

23:58 Гравцю збірної України подарували квартиру за виклик на матчі Ліги Націй

23:53 Приховували відсутність військових на службі — як суд покарав двох командирів

23:33 В Одесі директора дельфінарію звинуватили в колабораціонізмі — що вирішив суд

Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК