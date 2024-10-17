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Мужчина обещает, но не делает — почему так происходит

17 октября 2024 19:02
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Почему мужчина не выполняет обещания — в чем причины
Женщина, кричащая на мужчину. Фото: Pinterest
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Есть такие мужчины, которые в отношениях выполняют то, что пообещали, при любых условиях, а есть те, кто не сдерживает своих слов. Психологи объяснили, почему мужчины обещают своим вторым половинкам "золотые горы", но впоследствии не сдерживают свое слово и не выполняют эти обещания.

Новини.LIVE рассказывает, почему так происходит.

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Почему мужчины обещают, но не делают

Это просто ваша фантазия

Вы можете думать, что вы одинаково поняли ту или иную просьбу, однако, все не так. Например, мужчина говорит, будто он вам позвонит, и вы ждете его звонка уже на следующий день, но он не называл конкретных сроков. В результате женщина начинает расстраиваться, а мужчина — не понимать, чего так.

Он хочет произвести впечатление

Если мужчина не придерживается слов в начале отношений, то это означает, что он хотел показать себя супергероем в ваших глазах. Иногда мужчина обещает "звезду с неба", желая угодить своей второй половинке, однако это не означает, что он ее буквально достанет.

Пора
Ссора мужчины и женщины. Фото: Freepik

Он не ценит ваши эмоции

Если мужчина не делает того, чего пообещал, значит, он просто не ценит ваши чувства. То есть, он понимает, что вы разочаруетесь, если он не выполнит обещание, но ему все равно. Ему просто удобно с вами, но работать над собой он не желает.

Он хочет избежать ссор

Некоторые мужчины обещают что-то из-за того, что не хотят ссориться или разочаровывать вас. Это своеобразная самозащита от проблем, но в результате возникают новые трудности. Все мужчины не любят сложные разговоры, поэтому своими обещаниями пытаются якобы "тушить костер".

Он не понимает, насколько это важно для вас

Иногда мужчины не выполняют обещания потому, что просто не считают это важным. Они думают, что есть что-то более важное, поэтому начинают нарушать обещания. Однако, мужчины не понимают, что могут сделать вам этим больно.

Напомним, мы писали о том, что лучше не делать во время встречи с матерью любимого.

Раньше мы рассказывали о том, как понять, что мужчина действительно любит свою женщину.

Также мы сообщали о том, какие привычки способны разрушить любые любовные отношения.

психология советы обещания любовь отношения

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