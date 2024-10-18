Как отвечать хамам — фраза, которая поставит грубиянов на место раз и навсегда

Мужчина, который кричит на женщину. Фото: The Wright Initiative

Ни в одном разговоре нет места для хамства и грубости, ведь эти две вещи способны разрушить даже самые крепкие отношения. Психологи объяснили, что нужно говорить людям, которые вас оскорбляют, чтобы они навсегда забыли о плохих словах в ваш адрес.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Когда человек начинает хамить, от него сразу хочется отказаться, ведь внутри сразу возникает неприятное отражение. Своим хамством этот человек может разрушить отношения — будь то дружеские или романтические. Что хуже всего — что эти ситуации возникают довольно часто.

Мужчина, который кричит на сотрудников. Фото: The Times

Если на вашем пути случился такой человек, вам лучше дать ему отпор, иначе он "сядет на голову" вам. Чаще всего это делают люди, имеющие низкую самооценку, плохую образованность, эмоциональное напряжение или стрессовые ситуации.

Однако, есть одна фраза, которая способна "закрыть рот" настоящим хамам, поэтому вам лучше ее запомнить.

Какой фразой можно дать отпор хамам

Психологи поделились советами и рассказали, какой фразой можно поставить собеседников-хамов на место. В таком случае говорите такую фразу: "Не унижай сам себя таким поведением!" Эти слова сразу сводят на нет такое поведение и заставляют задуматься над своими поступками.

Если вы научитесь правильно реагировать на грубость и хамство со стороны собеседников, вам удастся получить контроль над определенной ситуацией. К тому же, в таком случае у вас есть высокие шансы защитить собственное личное пространство.

Поэтому запомните одну фразу психологов и используйте ее всякий раз, когда на вашем пути внезапно появляется хам и грубиян.

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