Головна Економіка Нові українські монети уже в обігу — який у них номінал та вигляд

Нові українські монети уже в обігу — який у них номінал та вигляд

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 19:20
В Україні з 1 грудня в обігу з'явились нові монети — що на них зображено
Українські монети різного номіналу. Фото: Pexels

Національний банк України представив нову серію обігових пам’ятних монет, присвячених єдності та територіальній цілісності держави. Презентація стала приводом для публічної дискусії "Єдина та неподільна".

Про те, чому будуть присвячені нові монети, який у них буде номінал та який вигляд вони матимуть, розповіли на сайті Національного банку України.

Читайте також:

Чому будуть присвячені нові монети

За словами Андрія Пишного, головний меседж нової серії — "Ми сильні. Ми разом". Так НБУ підкреслює незмінність принципу територіальної цілісності України. Він також повідомив, що протягом двох років Нацбанк планує випустити монети, присвячені всім областям країни. Загальний наклад серії становитиме 54 млн монет.

Руслан Стефанчук наголосив, що монета — це не лише платіжний засіб, а й символ національної пам’яті та культурного коду, як українська пісня чи вишивка. На його думку, серія монет вдало підкреслює те, що об’єднує українців, особливо у день, коли країна відзначає 34 роки від історичного референдуму.

Прем’єрка Юлія Свириденко додала, що презентація у цей день є символічною. У 1991 році українці підтвердили державний суверенітет, а сьогодні його захищають Сили оборони. 

Що буде зображено на перших монетах серії

З 1 грудня 2025 року в обіг введено перші три монети, присвячені регіонам, що першими постраждали від російської агресії:

  1. "Ми сильні. Ми разом. Донецька область".
  2. "Ми сильні. Ми разом. Луганська область".
  3. "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим".
Нові українські монети уже в обігу — який у них номінал та вигляд - фото 1
Нові українські монети. Фото: Скриншот/НБУ

Монети номіналом 10 гривень виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. На аверсі — дизайн, що повторює обігову монету 10 гривень зразка 2018 року, на якому знаходиться: 

  • номінал;
  • рік випуску;
  • Державний герб у рамці зі стародавнім орнаментом.

На реверсі — стилізована карта України з позначенням адміністративних меж та виділеним регіоном, якому присвячено монету.

Раніше ми писали, що деякі українські монети можуть коштувати чималі гроші для колекціонерів. Вони шукають рідкісні екземпляри та готові платити тисячі гривень за цінні вироби.

Також ми розповідали, що українці ще мають кілька днів, щоб здати монети різних номіналів у банк у рамках щорічної благодійної акції #PowerCoins від Нацбанку та UAnimals, що допомагає тваринам, постраждалим від війни.

НБУ гроші монети банк копійки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
