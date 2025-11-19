Відео
В Польщі з'явиться нова обігова монета з 20 листопада (фото)

В Польщі з’явиться нова обігова монета з 20 листопада (фото)

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:06
Оновлено: 12:11
В Польщі випустять нову обігову монету — який номінал і чим вона особлива (фото)
Стоси монет. Фото: Pexels

В Польщі з'явиться нова обігова монета номіналом 5 злотих. Однак це буде не звичайний грошовий засіб — він ввійде в серію "Відкрийте Польщу" (Odkryj Polskę), запущену в далекому 2014 році.

Про це розповіли в Національному банку Польщі.

Читайте також:

Що відомо про нову монету в Польщі

Монети випустять у широкий вжиток цієї п'ятниці — 20 листопада. Вони будуть повністю платоспроможними та відповідатимуть заявленому номіналу. Однак дечим відрізнятимуться від звичайних металевих грошей.

По-перше, в обіг випустять саме пам’ятні монети, однак, попри свій колекційний характер, вироби матимуть статус законного платіжного засобу на території Польщі. Ними можна буде розплачуватися за товари і послуги без обмежень.

По-друге, монета ввійде в серію "Відкрийте Польщу", мета якої — популяризувати місцевий національний спадок і знайомити людей з цікавими об'єктами. На номіналі 5 злотих зобразили ратушу в Бжезі (Опольське воєводство) — будівлю епохи Відродження, зведену в період 1569-1577 років. Вона вражає архітектурними елементами і слугує нині місцем засідань міської ради.

Нова польська монета
Нова монета Польщі номіналом 5 злотих. Фото: НБП

"Відроджена будівля збереглася до наших днів практично в незмінному вигляді, ставши визначним прикладом сприйняття архітектури італійського Відродження в Центральній Європі", — йдеться на сайті НБП.

Що цікаво, характерною особливістю нумізматичного виробу є відсутність позначення номіналу. Тобто на жодному боці монети немає цифри 5 і назви національної валюти. На аверсі розмістили елементи традиційного дизайну Національного банку Польщі.

Де можна знайти нові монети

Відомо, що тираж становитиме 1 млн екземплярів. Деякі магазини вже почали попередньо продавати пам’ятні вироби за ціною від 7 до 10 злотих, хоча їх офіційно не випустили в обіг. Спершу нові монети з'являтися в місцевих банках, де люди зможуть їх придбати.

На відміну від колекційної нумізматики, яку виготовляють невеликими партіями та здебільшого з дорогоцінних металів, цей тираж буде великим і призначеним для щоденного використання.

Раніше в серії "Відкрийте Польщу" вже виходили монети з зображеннями відомих пам'яток, наприклад, Королівського замку у Варшаві та Костелу Святої Трійці в Тикоцині.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям виплачуватимуть 1 000 грн за програмою "Зимова підтримка". Однак гроші можуть отримати люди, які фактично проживають в Україні. Тобто в Польщі допомога не передбачена.

Також ми писали, що українці можуть продати деякі монети номіналом 1 копійка і заробити чималі суми. Зокрема виріб 1992 року карбування коштує від 4 000 до 11 000 грн у середньому, але тільки штамп 1.11АЕ.

Польща гроші банки монети фінанси
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
