З цими монетами варто попрощатися — які копійки не слід зберігати вдома

Українцям варто позбутися деяких старих монет, які завалялися у гаманці. З часом усі грошові номінали — паперові та металеві — вилучають з обігу та відправляють на утилізацію, оскільки вони втрачають свою платоспроможність. Це сталося з кількома номіналами українських копійок.

Які монети краще обміняти на паперові гроші.

Які копійки вивели з обігу

Національний банк відмовився від карбування монет невеликих номіналів, оскільки з кожним роком від них ставало дедалі менше користі. Не дивно, адже ціни на товари і послуги планомірно ростуть, а розраховуватися за них дрібними копійками незручно.

На зорі незалежності України, коли в обіг випускали навіть монети номіналом 1, 2 та 5 копійок, був сенс збирати металеві гроші. Проте станом на 2025 рік більшість виробів втратили свою купівельну спроможність. Плюс вони банально зносилися за довгий період експлуатації.

На українському споживчому ринку більше не використовують такі номінали монет:

1 копійка;

2 копійки;

5 копійок;

25 копійок.

НБУ повністю вивів їх з ужитку, щоб знизити витрати на обслуговування готівкового обігу та зробити розрахункові операції більш зручними для всіх сторін: і покупців, і продавців. Однак не варто поспішати викидати монети — наші громадяни можуть їх замінити на гривні в одному з підрозділів НБУ чи уповноваженому банку.

Продаж монет нумізматам

Ще один варіант для українців — знайти в гаманці рідкісні металеві вироби і продати їх колекціонерам. Звісно, перебравши залишки копійок, можна натрапити на один дорогий екземпляр або взагалі не знайти нічого цінного. Однак шанс існує завжди.

Наприклад, за номінал 5 копійок 1992 року карбування поціновувачі дадуть від 4 000 до 10 000 грн у середньому, згідно з інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки". Йдеться про штамп 1.1ААк, характерними ознаками якого є гурт із крупною насічкою, одиниця дати з хвостиком, потовщення середнього зуба тризуба та гроно №2 у формі прямокутного трикутника.

А знайшовши 25 копійок 1995 року виробництва, можна отримати близько 6 000 грн. Різновид 1БВм карбували спеціально для заробітку на нумізматах і нині він значно цінується колекціонерами, які займаються поповненням власного інвестиційного активу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2025 року в обігу перебуває 890,1 млрд грн готівки — на 67,7 млрд більше, ніж у січні. Зростання пояснюють посиленням атак РФ і побоюваннями тривалих відключень світла.

Також ми писали, що Національний банк випустив пам’ятну монету "Рік коня" номіналом 5 грн і тиражем 80 тисяч екземплярів. Вона символізує силу, спротив і удачу, в обіг надійшла 3 листопада 2025 року.