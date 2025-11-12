С этими монетами стоит попрощаться — какие копейки не следует хранить дома

Монеты в руках. Фото: УНИАН

Украинцам стоит избавиться от некоторых старых монет, которые завалялись в кошельке. Со временем все денежные номиналы — бумажные и металлические — изымают из обращения и отправляют на утилизацию, поскольку они теряют свою платежеспособность. Это произошло с несколькими номиналами украинских копеек.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты лучше обменять на бумажные деньги.

Реклама

Читайте также:

Какие копейки вывели из обращения

Национальный банк отказался от чеканки монет небольших номиналов, поскольку с каждым годом от них становилось все меньше пользы. Неудивительно, ведь цены на товары и услуги планомерно растут, а рассчитываться за них мелкими копейками неудобно.

На заре независимости Украины, когда в обращение выпускали даже монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, был смысл собирать металлические деньги. Однако по состоянию на 2025 год большинство изделий потеряли свою покупательную способность. Плюс они банально износились за долгий период эксплуатации.

На украинском потребительском рынке больше не используют такие номиналы монет:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

НБУ полностью вывел их из употребления, чтобы снизить расходы на обслуживание наличного обращения и сделать расчетные операции более удобными для всех сторон: и покупателей, и продавцов. Однако не стоит спешить выбрасывать монеты — наши граждане могут их заменить на гривны в одном из подразделений НБУ или уполномоченном банке.

Продажа монет нумизматам

Еще один вариант для украинцев — найти в кошельке редкие металлические изделия и продать их коллекционерам. Конечно, перебрав остатки копеек, можно наткнуться на один дорогой экземпляр или вообще не найти ничего ценного. Однако шанс существует всегда.

Например, за номинал 5 копеек 1992 года чеканки ценители дадут от 4 000 до 10 000 грн в среднем, согласно информации на специализированном портале "Монеты-ягодки". Речь идет о штампе 1.1ААк, характерными признаками которого являются гурт с крупной насечкой, единица даты с хвостиком, утолщение среднего зуба трезубца и гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.

А найдя 25 копеек 1995 года производства, можно получить около 6 000 грн. Разновидность 1БВм чеканили специально для заработка на нумизматах и сейчас она значительно ценится коллекционерами, которые занимаются пополнением собственного инвестиционного актива.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, по состоянию на 1 октября 2025 года в обращении находится 890,1 млрд грн наличных — на 67,7 млрд больше, чем в январе. Рост объясняют усилением атак РФ и опасениями длительных отключений света.

Также мы писали, что Национальный банк выпустил памятную монету "Год лошади" номиналом 5 грн и тиражом 80 тысяч экземпляров. Она символизирует силу, сопротивление и удачу, в обращение поступила 3 ноября 2025 года.